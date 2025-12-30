EE.UU. atacó con drones de la CIA un puerto en Venezuela, según el New York Times

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que las fuerzas estadounidenses destruyeron una "gran instalación" la pasada semana vinculada presuntamente al tráfico de drogas en su campaña contra una supuesta red liderada por Venezuela.



"Tienen una gran planta, o una gran instalación, desde donde salen los barcos. Hace dos noches la destruimos", resaltó el magnate republicano durante una entrevista con un programa radiofónico difundida este lunes por los medios estadounidenses.

De momento, ni el Pentágono ni ninguna instancia del Gobierno estadounidense ni Venezuela han confirmado ese ataque que, de confirmarse, se trataría de la primera acometida de EE.UU. sobre territorio venezolano.

Según el diario New York Times, el ataque de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos tuvo como objetivo un muelle que funcionarios estadounidenses creen era utilizado por la banda transnacional Tren de Aragua para almacenar narcóticos y preparar su traslado en embarcaciones.

Las fuentes, bajo anonimato, indicaron que no había personas en el lugar en el momento del impacto y que no se registraron víctimas mortales.



La operación marca, según el diario, una intensificación de la campaña de presión de la Administración Trump contra el Gobierno de Nicolás Maduro, que hasta ahora se había limitado a acciones en aguas internacionales contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico, la última esta pasada madrugada, cuando una supuesta narcolancha ha sido destruida por el Comando Sur y dos de los ocupantes han sido asesinados.

Desde hace varias semanas, Trump lleva advirtiendo que en el marco de su campaña de presión contra la Administración de Nicolás Maduro, que ha implicado la destrucción de una treintena de lanchas que supuestamente cargan drogas y la muerte de más de 100 de sus ocupantes, Washington iba a comenzar a atacar objetivos en tierra.

