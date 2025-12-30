Venezuela-AEB
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

AEBk CIAren droneekin eraso zion Venezuelako portu bati, 'New York Times' egunkariaren arabera

Oraingoz, ez Pentagonoak, ez AEBko Gobernuak, ez Venezuelak, ez dute baieztatu Trumpek aipatutako erasoa. Baieztatuko balitz, AEBk Venezuelako lurretan egindako lehen erasoa izango litzateke.

AME1002. BOGOTÁ (COLOMBIA), 29/12/2025.- Combo de fotografías que muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (i), y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.Trump aseguró este lunes que habló "muy recientemente" con Maduro, pero que la conversación no fue fructífera para rebajar la presión de Washington, que, según el mandatario estadounidense, incluyó el ataque del miércoles a un muelle presuntamente utilizado por narcotraficantes. EFE/ Miguel Gutiérrez/ Shawn Thew /ARCHIVO
Maduro eta Trump.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak ziurtatu duenez, indar estatubatuarrek "instalazio handi bat" suntsitu zuten joan den astean, Venezuelaren ustezko droga-trafiko sare baten aurkako kanpainan.

"Biltegi handi bat dute, edo instalazio handi bat, eta handik ateratzen dira itsasontziak. Duela bi gau suntsitu genuen", nabarmendu du handiki errepublikanoak astelehenean AEBko hedabideek zabaldutako irratsaio batean.

Oraingoz, ez Pentagonoak, ez AEBko Gobernuak eta ez Venezuelak ez dute baieztatu eraso hori, eta baieztatuz gero, AEBk Venezuelako lurretan egindako lehen erasoa izango litzateke.

New York Times egunkariaren arabera, AEBko Inteligentzia Agentzia Zentralaren (CIA) erasoaren jomuga Araguako Trena talde transnazionalak narkotikoak gordetzeko eta itsasontzietan lekualdatzeko erabiltzen zuen kai bat izan zen.

Iturri anonimoek adierazi dutenez, instalazioetan ez zegoen inor erasoaren unean eta ez da biktimarik izan. 

Egunkariaren arabera, operazioak Trumpen Administrazioak Nicolas Maduroren Gobernuaren aurka egindako presio kanpaina areagotu du, zeina orain arte nazioarteko uretan narkotrafikoko ontzi susmagarrien aurkako ekintzetara mugatu den. Gisa horretako azken erasoa bart bertan izan da; AEBko Hego Komandoak ustezko narkotxalupa bat suntsitu du eta bertan zihoazenetako bi hil ditu.

Duela zenbait astetik hona, drogak kargatzen omen dituzten 30 bat txalupa suntsitu eta 100 lagun baino gehiago hil ostean, Trumpek ohartarazi du Nicolas Maduroren Administrazioaren aurkako presio-kanpainaren barruan Washington lehorreko helburuei eraso egiten hasiko zela.

Venezuela Ameriketako Estatu Batuak Nicolás Maduro Donald Trump Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X