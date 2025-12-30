AEBk CIAren droneekin eraso zion Venezuelako portu bati, 'New York Times' egunkariaren arabera
Oraingoz, ez Pentagonoak, ez AEBko Gobernuak, ez Venezuelak, ez dute baieztatu Trumpek aipatutako erasoa. Baieztatuko balitz, AEBk Venezuelako lurretan egindako lehen erasoa izango litzateke.
Donald Trump AEBko presidenteak ziurtatu duenez, indar estatubatuarrek "instalazio handi bat" suntsitu zuten joan den astean, Venezuelaren ustezko droga-trafiko sare baten aurkako kanpainan.
"Biltegi handi bat dute, edo instalazio handi bat, eta handik ateratzen dira itsasontziak. Duela bi gau suntsitu genuen", nabarmendu du handiki errepublikanoak astelehenean AEBko hedabideek zabaldutako irratsaio batean.
Oraingoz, ez Pentagonoak, ez AEBko Gobernuak eta ez Venezuelak ez dute baieztatu eraso hori, eta baieztatuz gero, AEBk Venezuelako lurretan egindako lehen erasoa izango litzateke.
New York Times egunkariaren arabera, AEBko Inteligentzia Agentzia Zentralaren (CIA) erasoaren jomuga Araguako Trena talde transnazionalak narkotikoak gordetzeko eta itsasontzietan lekualdatzeko erabiltzen zuen kai bat izan zen.
Iturri anonimoek adierazi dutenez, instalazioetan ez zegoen inor erasoaren unean eta ez da biktimarik izan.
Egunkariaren arabera, operazioak Trumpen Administrazioak Nicolas Maduroren Gobernuaren aurka egindako presio kanpaina areagotu du, zeina orain arte nazioarteko uretan narkotrafikoko ontzi susmagarrien aurkako ekintzetara mugatu den. Gisa horretako azken erasoa bart bertan izan da; AEBko Hego Komandoak ustezko narkotxalupa bat suntsitu du eta bertan zihoazenetako bi hil ditu.
Duela zenbait astetik hona, drogak kargatzen omen dituzten 30 bat txalupa suntsitu eta 100 lagun baino gehiago hil ostean, Trumpek ohartarazi du Nicolas Maduroren Administrazioaren aurkako presio-kanpainaren barruan Washington lehorreko helburuei eraso egiten hasiko zela.
Zure interesekoa izan daiteke
Trumpek ohartarazi du Hamasek "ondorioak" izango dituela, desarmatu eta Gazako su-etenaren bigarren fasea desblokeatu ezean
AEBko presidenteak dio gai gehienetan bat datorrela Israelekin, Abrahamgo Akordioak zabaltzearen alde dagoela eta ohartarazi du ez duela onartuko Iranek botere militarra berreskuratzea.
Putinen egoitzetako bati eraso egitea leporatu dio Errusiak Ukrainari, eta negoziazioak haustearekin mehatxu egin du
Zelenskik ukatu egin du erasoa egin izana, eta Putinen helburua "Ukrainaren aurkako erasoekin jarraitzeko aitzakia bat izatea" dela ohartarazi du sare sozialetan.
Trumpek Netanyahu hartuko du gaur Floridan, Israelek Gazarako duen plana aztergai
Aurten bosgarrenez bilduko dira bi buruzagiak. Aurreko hitzorduetan ez bezala, badirudi oraingo honetan nolabaiteko urruntze bat atzemango dela bien artean. Izan ere, eta hainbat iturriren arabera, ez dute jarrera bera Iranen eta Israelgo tropak Gazatik joatearen inguruan, besteak beste.
NBEko Segurtasun Kontseiluak premiazko bilera egingo du gaur, Israelek Somalilandia aitortu duela eta
Somaliak Tel Aviven aitortza "legez kanpoko erasoa" eta "Nazioarteko Zuzenbidearen aurkakoa" dela salatu du. Bestalde, Somalilandiak azpimarratu duenez, ez ditu Gazatik kanporatutako palestinarrak jasoko.
Trumpek eta Zelenskik aurrerapausoak eman dituzte Ukrainan bakea lortzeko bidean, baina akordiorik ez dute lortu
Floridan izandako bilerak Washingtonen eta Kieven arteko hurbilketa irudikatu du, baita Europako kide nagusiak berriro inplikatzeko asmoa ere. Hala ere, segurtasun-bermeei eta Ukraina ekialdeko lurraldeen egoerari buruzko funtsezko desadostasunak daude oraindik.
Lehen ministro nazionalistak alde handiz irabazi ditu Kosovoko hauteskundeak
Albin Kurtzen 'Autodeterminazioa' alderdiak botoen % 49 lortu ditu, 2021ean baino emaitza hobeak eskuratuz. Gobernua osatzeko enkargua jasoko du, eta otsailean botoen % 42 eskuratu eta gobernua osatzeko gai izan ez bazen ere, oraingoan herrialdea paralisi politikotik ateratzeko gai izan daiteke.
Zelenski eta Trump Floridan bildu dira, bake-planean "zehazteke" dauden gaiak argitzeko asmoz
Ukrainako presidentea itxaropentsu agertu da batzarraren atarian; izan ere, horren esanetan, "gauza asko erabaki daitezke Urteberri eguna heldu baino lehen". Donald Trumpek iragarri du Putinekin telefonoz hitz egin duela: "Oso elkarrizketa ona eta emankorra izan berri dut harekin".
Bi pertsona hil dira euriteen ondorioz Gazan, eta ur azpian geratu dira desplazatu askoren dendak
Bestalde, su-etena berez indarrean dagoen arren, laguntza humanitarioaren %41 bakarrik sartzen uztea leporatu dio Gazako Gobernuak Israeli. AEBra bidean da jada Netanyahu, astelehenean Donald Trumpekin biltzeko.
Hauteslekuak itxi dituzte Birmanian, bost urtean lehen hauteskundeak egin ondoren, gerra betean
Prozesuak hiru fase izango ditu, eta urtarrilaren 25ean izango da azkena. Oposizioak boikotatzeko deia egin du; izan ere, horren arabera, "prozesua ez da askea eta bidezkoa izango".