EBOLA
91 lagun hil dira dagoeneko Kongoko Errepublika Demokratikoan, ustez ebolak jota

Kongoko Errepublika Demokratikoko Osasun Ministerioaren arabera, kutsatutakoak, berriz, 350 dira.

Kongoko Errepublika Demokratikoko Osasun ministroak jakinarazi duenez, ebolaren ondorioz hil diren 91 lagunen heriotzak ikertzen ari dira. Mugakide duen Ugandan, berriz, pertsona bat hil da gutxienez. 

Roger Kamba Osasun ministroaren arabera, Ituri probintzian izandako 91 heriotza ikertzen ari dira, eta, 350 kasu aztertu beharko dituzte. 

Gainera, 59 gaixo tratamendua jasotzen ari dira. 

Gaur-gaurkoz Osasunaren Mundu Erakundeak eta Gaixotasunen Prebentziorako eta Kontrolerako Afrikako Zentroak ez dute hildakoen inguruko balantzea eguneratu. Azken datuen arabera, 88 dira ebolagatik hildakoak (Ugandan hildakoa barne). 

OME Osasunaren Mundu Erakundeak "nazioarteko garrantzia duen osasun publikoko larrialdia" ezarri du Kongoko Errepublika Demokratikoa eta Uganda jotzen ari den bundibugyo birusak eragindako ebolaren agerraldia dela eta.

Ebola gorputzeko fluidoen bidez transmititzen da, eta sukar altua, ahultasun handia eta odoljario larriak eragiten ditu.

