Txinak urtean gutxienez 17.000 milioi dolar gastatuko ditu AEBetako nekazaritza-produktuetan
Etxe Zuriak igande honetan iragarri duenez, Txinak urtean gutxienez 17.000 milioi dolar (14.600 milioi euro inguru) gastatuko ditu AEBko nekazaritza-produktuetan 2026, 2027 eta 2028an, Xi Jinping Txinako presidenteak eta Donald Trump estatubatuarrak azken egunotan egindako bileren ostean.
Ohar batean jakitera eman duenez, bi buruzagiek lortu dituzten akordioak "mundu osoko enpresen eta kontsumitzaileen egonkortasuna eta konfiantza hobetuko dute".
AEBetako Nekazaritza Sailaren arabera, AEBk % 65,7 murriztu zituen Txinarako nekazaritza-esportazioak 2025ean, iaz elkarrekiko muga-zergak ezarri ondoren.
Nekazaritzako produktuak erosteaz gain, Trumpek eta Xik egindako azken bileretan lortutako beste akordio batzuk ere azpimarratu ditu AEBko Gobernuak, hala nola, 200 Boeing hegazkin estatubatuarren erosketa.
Komunikatuaren arabera, hegazkinen eskari horrek "ondo ordaindutako eta kualifikazio handiko enpleguak bultzatuko ditu Estatu Batuetako manufaktura-sektorean", eta "AEBko fabrikazio-hegazkinetan" bidaiatzeko aukera emango die txinatar herritarrei.
Bi herrialdeek egonkortasun estrategikoko harreman "eraikitzailea" sortzeko konpromisoa hartu dute, "ekitatean eta elkarrekikotasunean oinarritua".
Hala, Trumpek udazkenean Washingtonen hartuko du Xi, eta bi herrialdeek elkar lagunduko dute G20ko eta Asia-Pazifikoko Lankidetza Ekonomikoaren Foroko (APEC) goi-bileretako anfitrioi gisa.
