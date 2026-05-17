IRAGARKIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Txinak urtean gutxienez 17.000 milioi dolar gastatuko ditu AEBetako nekazaritza-produktuetan

Etxe Zuriak ohar batean jakitera eman duenez, bi buruzagiek lortu dituzten akordioak "mundu osoko enpresen eta kontsumitzaileen egonkortasuna eta konfiantza hobetuko dute".
BEIJING (China), 14/05/2026.- Chinese President Xi Jinping greets U.S. President Donald Trump during a welcome ceremony at the Great Hall of the People in Beijing, China, 14 May 2026. EFE/EPA/Maxim Shemetov / POOL
Bi agintarien arteko agurraren artxibo-irudia. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Etxe Zuriak igande honetan iragarri duenez, Txinak urtean gutxienez 17.000 milioi dolar (14.600 milioi euro inguru) gastatuko ditu AEBko nekazaritza-produktuetan 2026, 2027 eta 2028an, Xi Jinping Txinako presidenteak eta Donald Trump estatubatuarrak azken egunotan egindako bileren ostean.

Ohar batean jakitera eman duenez, bi buruzagiek lortu dituzten akordioak "mundu osoko enpresen eta kontsumitzaileen egonkortasuna eta konfiantza hobetuko dute".

AEBetako Nekazaritza Sailaren arabera, AEBk % 65,7 murriztu zituen Txinarako nekazaritza-esportazioak 2025ean, iaz elkarrekiko muga-zergak ezarri ondoren.

Nekazaritzako produktuak erosteaz gain, Trumpek eta Xik egindako azken bileretan lortutako beste akordio batzuk ere azpimarratu ditu AEBko Gobernuak, hala nola, 200 Boeing hegazkin estatubatuarren erosketa.

Komunikatuaren arabera, hegazkinen eskari horrek "ondo ordaindutako eta kualifikazio handiko enpleguak bultzatuko ditu Estatu Batuetako manufaktura-sektorean", eta "AEBko fabrikazio-hegazkinetan" bidaiatzeko aukera emango die txinatar herritarrei.

Bi herrialdeek egonkortasun estrategikoko harreman "eraikitzailea" sortzeko konpromisoa hartu dute, "ekitatean eta elkarrekikotasunean oinarritua".

Hala, Trumpek udazkenean Washingtonen hartuko du Xi, eta bi herrialdeek elkar lagunduko dute G20ko eta Asia-Pazifikoko Lankidetza Ekonomikoaren Foroko (APEC) goi-bileretako anfitrioi gisa.

Ameriketako Estatu Batuak Txina Donald Trump Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X