China gastará al menos 17 000 millones de dólares al año en productos agrícolas de EE. UU.
La Casa Blanca ha anunciado este domingo que China gastará al menos 17 000 millones de dólares (unos 14 600 millones de euros) al año en productos agrícolas de Estados Unidos en 2026, 2027 y 2028, tras las reuniones mantenidas en los últimos días entre el presidente chino, Xi Jinping, y el estadounidense, Donald Trump.
En un comunicado, la Casa Blanca ha dado a conocer los distintos acuerdos que han alcanzado ambos dirigentes y que "mejorarán la estabilidad y la confianza de las empresas y los consumidores de todo el mundo".
Según el Departamento de Agricultura de EE.UU. el país norteamericano redujo un 65,7 % sus exportaciones agrícolas a China en 2025, tras la imposición de los llamados aranceles recíprocos el año pasado.
Además de la compra de productos agrícolas, el Gobierno también recalcó otros acuerdos alcanzados en los últimos encuentros de Trump y Xi, como la compra de 200 aviones Boeing de fabricación estadounidense para aerolíneas chinas.
De acuerdo con el comunicado, este lote de aeronaves impulsará "empleos bien remunerados y altamente cualificados en el sector manufacturero de Estados Unidos", y permitirá a los ciudadanos chinos viajar "en aviones de fabricación estadounidense".
Asimismo, tras las reuniones, China renovó las autorizaciones vencidas de más de 400 plantas procesadoras de carne de res en el país norteamericano, y reanudó las importaciones de aves de corral procedentes de estados de EE.UU. que están libres de gripe aviar "altamente patógena".
Los dos países también se han comprometido a forjar una relación "constructiva" de estabilidad estratégica "basada en la equidad y la reciprocidad".
Así, Trump recibirá a Xi en Washington el próximo otoño y ambos países se apoyarán mutuamente como anfitriones de las cumbres del G20 y del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrarán a finales de este año.
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