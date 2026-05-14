MUNDIAL DE FUTBOL
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Un estudio alerta del riesgo de calor extremo en el Mundial de fútbol y pide a la FIFA replantear el calendario

Uno de cada cuatro partidos del Mundial de fútbol de 2026 podría disputarse en condiciones de calor peligroso, según un estudio científico que alerta de los riesgos para jugadores y aficionados en el torneo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.
(Foto de ARCHIVO) March 31, 2026, Orlando, Florida, USA: Road to 26 Flag at the FIFA Road to 26 game between Croatia and Brazil, Brazil wins 3-1, at Camping World Stadium. Europa Press/Contacto/Matthew Smith 01/4/2026
Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Munduko Futbol Txapelketan muturreko beroa izateko arriskua dagoela ohartarazi du ikerketa batek, eta egutegia berriz planteatzeko eskatu dio FIFAri
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Agencias | EITB

Última actualización

El Mundial de fútbol de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, podría verse marcado por el calor extremo. Un estudio del grupo científico World Weather Attribution advierte de que aproximadamente una cuarta parte de los 104 partidos previstos superarán los límites de seguridad térmica recomendados por el sindicato internacional de futbolistas FIFPRO.

Según el informe, alrededor de cinco encuentros podrían disputarse en condiciones consideradas inseguras, hasta el punto de recomendarse su aplazamiento. Para realizar el análisis, los investigadores utilizaron el índice WBGT, que mide la capacidad del cuerpo para refrigerarse teniendo en cuenta temperatura, humedad y radiación solar.

Los expertos alertan de que las pausas de hidratación previstas por la FIFA podrían no ser suficientes para reducir los riesgos derivados de las altas temperaturas. FIFPRO recomienda activar medidas de enfriamiento cuando el índice WBGT supera los 26 grados y suspender los partidos si rebasa los 28 grados.

El director médico de FIFPRO, Vincent Gouttebarge, ha asegurado que las conclusiones del estudio coinciden con las estimaciones que el sindicato ya publicó en 2023 y ha defendido la necesidad de reforzar las medidas de protección para preservar la salud y el rendimiento de los futbolistas.

Por su parte, la FIFA ha afirmado que ya trabaja en protocolos específicos contra el calor. El organismo prevé pausas de hidratación de tres minutos en cada parte, infraestructuras de refrigeración para aficionados y jugadores, así como dispositivos médicos reforzados en función de las condiciones meteorológicas de cada encuentro.

El informe también advierte de riesgos para los aficionados, especialmente en ciudades con estadios sin aire acondicionado como Miami, Kansas City, Nueva York o Filadelfia. La final, prevista en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, tendría ahora el doble de probabilidades de superar los niveles de riesgo térmico respecto al Mundial disputado en Estados Unidos en 1994.

La profesora de ciencia climática del Imperial College London, Friederike Otto, ha pedido a la FIFA reconsiderar las fechas de futuros Mundiales en regiones vulnerables al calor extremo. En su opinión, disputar estos torneos en otras épocas del año permitiría evitar riesgos sanitarios y garantizar mejores condiciones tanto para jugadores como para espectadores.

Otro de los expertos participantes en el análisis, el profesor clínico Chris Mullington, considera que el impacto más visible podría darse en el propio juego. A su juicio, las altas temperaturas favorecerán un fútbol “más conservador”, con jugadores dosificando esfuerzos para soportar las condiciones climáticas.

Estados Unidos Cambio Climático Internacional

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