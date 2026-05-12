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Más de 70 diputados laboristas piden la dimisión de Starmer, pero, de momento, el primer ministro no dimite

Pese a los malos resultados cosechados en las elecciones locales del pasado jueves, el mandatario laborista ha rechazado su marcha insistiendo en que solo ahondaría el "caos" político en el país.
Keir Starmer primer ministro Reino Unido Downing Street

El primer ministro británico, Keir Starmer, en Downing Street. Foto de archivo: Europa Press

Euskaraz irakurri: Alderdi Laboristako 70 diputatu baino gehiagok Starmerren dimisioa eskatu dute, baina oraingoz lehen ministroak eutsi egiten dio karguari
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Agencias | EITB

Última actualización

Más de 70 diputados laboristas se han sumado a la petición de dimisión del primer ministro británico, Keir Starmer, tras la debacle laborista en las elecciones locales del pasado jueves, que supusieron grandes avances para la formación de ultraderecha Reform UK, liderada por Nigel Farage, pese a que por el momento el mandatario laborista ha rechazado su marcha insistiendo en que solo ahondaría el "caos" político en el país.

Starmer ha reconocido este lunes "frustración" con su figura, tras los malos resultados del Partido Laborista en las elecciones municipales del pasado jueves, aunque ha vuelto a rechazar su dimisión apostando por darle la vuelta a la situación, tanto desde el Gobierno como en su propio partido, después de incidir en que su marcha solo "sumirá" en el "caos" a Reino Unido.

"Hay frustración en todo el país con el 'statu quo', que no está funcionando. Hay frustración porque la política no está funcionando para demasiada gente. Y sí, también hay cierta frustración conmigo; lo reconozco", ha asegurado Starmer en una rueda de prensa en la que ha abordado los últimos resultados electorales. 

"No voy a ocultar el hecho de que tengo detractores, incluso dentro de mi propio partido. Y tampoco voy a ocultar el hecho de que tengo que demostrarles que están equivocados. Y lo haré", ha afirmado el dirigente laborista, recalcando que su salida solo ahondaría en "el caos" en el que, ha dicho, "los conservadores lo hundieron (al país) una y otra vez" con sucesivos cambios de liderazgo desde 2019.

De todos modos Starmer ha descartado su dimisión, apuntando que el constante cambio de líderes de Ejecutivo durante la etapa del Partido Conservador, con cuatro primeros ministros en cinco años, entre 2019 y 2024, solo empeoró la situación de los ciudadanos británicos.

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