Israel liberará este sábado a los activistas Thiago Ávila y Saif Abukeshek antes de su deportación

Los dos activistas de la Flotilla Global Sumud que siguen detenidos, el palestino con nacionaldidad sueca y española Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila, serán liberados y entregados este sábado a las autoridades de inmigración israelíes, según informó el servicio de inteligencia doméstica (Shin Bet) al equipo legal Adalah.



"Hoy mismo (se espera que salgan) y permanecerán bajo custodia en espera de su deportación", ha confirmado en un comunicado Adalah, que ha asegurado estar monitorizando de cerca la situación para "asegurar que la liberación se lleve a cabo, seguida de su deportación de Israel en los próximos días".



Adalah ha recalcado que Ávila y Abukeshek han estado "detenidos ilegalmente" por Israel durante más de una semana, desde la madrugada del jueves 30 de abril cuando fueron secuestrados por la Marina israelí en aguas internacionales, en violación del derecho internacional.

Además de ser interrogados durante horas sin cargos contra ellos, "durante su detención, han permanecido en aislamiento total y en condiciones punitivas, a pesar de la naturaleza puramente civil de su misión", denuncia Adalah en el texto. Ambos activistas se encuentran, además, en huelga de hambre desde su arresto, intensificada por Abukeshek la noche del pasado martes al negarse también a beber agua.



El ministro de Exteriores en España, José Manuel Albares, ha adelantado esta mañana que Abukeshek será deportado a través de paso de Taba en Egipto, y ha asegurado que que el Ministerio está trabajando intensamente para que, en el momento en el que se produzca su salida del territorio israelí, el activista regrese a España con su familia "lo antes posible".

La ONU ha pedido a Israel la liberación "inmediata e incondicional" de los dos activistas y ha subrayado que no constituye delito mostrar solidaridad ni intentar llevar ayuda humanitaria a la población de Gaza; el objetivo de estas flotillas que se repiten desde hace años.