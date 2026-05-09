Israel liberará este sábado a los activistas Thiago Ávila y Saif Abukeshek antes de su deportación
Los dos activistas de la Flotilla Global Sumud que siguen detenidos, el palestino con nacionaldidad sueca y española Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila, serán liberados y entregados este sábado a las autoridades de inmigración israelíes, según informó el servicio de inteligencia doméstica (Shin Bet) al equipo legal Adalah.
"Hoy mismo (se espera que salgan) y permanecerán bajo custodia en espera de su deportación", ha confirmado en un comunicado Adalah, que ha asegurado estar monitorizando de cerca la situación para "asegurar que la liberación se lleve a cabo, seguida de su deportación de Israel en los próximos días".
Adalah ha recalcado que Ávila y Abukeshek han estado "detenidos ilegalmente" por Israel durante más de una semana, desde la madrugada del jueves 30 de abril cuando fueron secuestrados por la Marina israelí en aguas internacionales, en violación del derecho internacional.
Además de ser interrogados durante horas sin cargos contra ellos, "durante su detención, han permanecido en aislamiento total y en condiciones punitivas, a pesar de la naturaleza puramente civil de su misión", denuncia Adalah en el texto. Ambos activistas se encuentran, además, en huelga de hambre desde su arresto, intensificada por Abukeshek la noche del pasado martes al negarse también a beber agua.
El ministro de Exteriores en España, José Manuel Albares, ha adelantado esta mañana que Abukeshek será deportado a través de paso de Taba en Egipto, y ha asegurado que que el Ministerio está trabajando intensamente para que, en el momento en el que se produzca su salida del territorio israelí, el activista regrese a España con su familia "lo antes posible".
La ONU ha pedido a Israel la liberación "inmediata e incondicional" de los dos activistas y ha subrayado que no constituye delito mostrar solidaridad ni intentar llevar ayuda humanitaria a la población de Gaza; el objetivo de estas flotillas que se repiten desde hace años.
Te puede interesar
Debacle laborista en Inglaterra, Escocia y Gales ante los auges de populistas e independentistas
En Inglaterra destaca que el Reform UK de Nigel Farage ha arrasado en el norte y el centro, mientras que en Escocia apunta a un quinto mandato del SNP y en Gales Plaid Cymru logra una victoria sin precedentes.
La Unión Europea busca una voz única en política exterior
Con las guerras tan cerca y las alianzas cambiando, mira a su alrededor y también hacia dentro. Porque su lugar en el mundo depende cada vez más de sí misma.
Putin y Zelenski acuerdan un alto el fuego del 9 al 11 de mayo
Asimismo, cada país entregará 1000 prisioneros de guerra al otro.
El rearme de la UE: Alemania pretende convertirse en el ejército más grande de Europa
La Unión Europea debate cómo rearmarse bajo la sombra de un Estados Unidos que amenaza con reducir su presencia militar en el continente. La corresponsal de EITB en Berlín, Ane Irazabal, nos lo explica en este reportaje de la serie “El tablero europeo”.
EE. UU. e Irán intercambian ataques, mientras Trump asegura que el alto el fuego continúa vigente
El presidente de Estados Unidos ha señalado que su Administración sigue "negociando" con Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto. Irán, por su parte, augura que "pronto" celebrará su "gran victoria", al tiempo que reivindica la "propiedad absoluta" del estrecho de Ormuz.
Israel bombardea Líbano en plena tregua y deja al menos tres muertos
Representantes de Israel y el Líbano mantendrán su tercera ronda de conversaciones de paz en Washington (EE. UU.) los días 14 y 15 de mayo, según ha informado este jueves un funcionario del Departamento de Estado estadounidense.
Energía nuclear, renovables… Europa busca su rumbo para hacer frente a la dependencia energética
La Unión Europea depende en gran medida de la energía exterior, y en Francia el debate sobre la energía nuclear es cada vez más polémico. "El tablero europeo", la nueva serie de reportajes de EITB, analiza esta cuestión.
‘El tablero europeo’ analiza los retos que enfrenta el continente en el nuevo escenario geopolítico
Los cambios se suceden en el tablero geopolítico, y Europa busca su lugar ante la nueva encrucijada global. La nueva serie de reportajes dirigida por Mikel Reparaz, jefe del área de Internacional de EITB, analiza desde hoy los retos a los que se enfrenta el continente en el actual contexto geopolítico.
De los primeros casos al rastreo de contactos: así ha avanzado el brote de hantavirus en el 'MV Hondius'
La OMS ha confirmado que trabaja en coordinación con las autoridades sanitarias de distintos países para ubicar a todas las personas que hayan desembarcado del crucero en alguna de sus escalas y hacer un rastreo de sus contactos.