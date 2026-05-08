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EE. UU. e Irán intercambian ataques, mientras Trump asegura que el alto el fuego continúa vigente

El presidente de Estados Unidos ha señalado que su Administración sigue "negociando" con Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto. Irán, por su parte, augura que "pronto" celebrará su "gran victoria", al tiempo que reivindica la "propiedad absoluta" del estrecho de Ormuz.

(Foto de ARCHIVO) El destructor de la Armada estadounidense USS Mason en aguas de Oriente Próximo, donde el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos está ejecutando un bloqueo naval contra puertos y costas de Irán REMITIDA / HANDOUT por CENTCOM Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 29/4/2026
Un destructor del Ejército de Estados Unidos. Foto de archivo: Centcom
Euskaraz irakurri: AEBk eta Iranek elkarri eraso egin dioten arren, su-etenak indarrean jarraitzen duela ziurtatu du Trumpek
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EITB

Última actualización

Estados Unidos e Irán han elevado la tensión en las últimas horas con un intercambio de ataques en el estrecho de Ormuz, aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que el alto el fuego continúa en vigor. Irán, por su parte, ha acusado a EE. UU. de violar la tregua. Precisamente, hoy se cumple un mes desde el inicio del frágil alto el fuego entre las partes. 

Las fuerzas armadas norteamericanas e iraníes culpan al otro de haber iniciado la agresión; en un acto que contradice los supuestos avances de conversaciones hacia un acuerdo de paz.

Trump ha afirmado que tres destructores estadounidenses han cruzado con éxito el estrecho de Ormuz, bajo fuego enemigo, y que las fuerzas de su país han resultado ilesas. Tras aseverar que el Ejército estadounidense ha "dejado por los suelos" al iraní en ese cruce de ataques, el inquilino de la Casa Blanca ha garantizado que el alto el fuego "sigue vigente". 

Al mismo tiempo, Trump ha dicho que su Administración sigue "negociando" con Irán en aras de alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto en Oriente Próximo, desatado por la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Israel contra Teherán. "Estamos negociando con los iraníes", ha manifestado el mandatario norteamericano en declaraciones a los medios.

El Ejército de Irán ha denunciado la madrugada de este viernes que Estados Unidos ha violado el alto el fuego con un ataque sobre dos embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz, una de ellas un petrolero iraní, y ha asegurado haber lanzado a su vez andanadas contra barcos militares estadounidenses a modo de respuesta.

El vicepresidente primero de Irán, Mohamed Reza Aref, ha defendido que la República Islámica celebrará "pronto" su "gran victoria", al tiempo que ha subrayado su intención de "controlar" el estrecho de Ormuz.

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