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Marco Rubio asegura que la ofensiva contra Irán ha terminado y anuncia una nueva fase en Ormuz

Donald Trump suspende el operativo militar "Proyecto Libertad" en el estrecho de Ormuz a petición de Pakistán. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha adelantado que presentará una resolución ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas "para defender la libertad de navegación y garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz".

(Foto de ARCHIVO) Un carguero en el golfo Pérsico, frente a las costas de Irán. Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi 29/4/2024
Un carguero frente a las costas de Irán. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Iranen aurkako erasoaldia amaitu dela eta Ormuzko itsasartean fase berria abian dela iragarri du Marco Rubiok
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Agencias | EITB

Última actualización

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha asegurado este martes que la operación lanzada el pasado 28 de febrero junto a Israel contra Irán, ha "concluido", apenas unas horas después de que el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, haya considerado que la guerra podría prolongarse aún por dos semanas o "quizás tres".

"La operación 'Furia Épica' ha concluido. Hemos alcanzado los objetivos de ese operativo", ha señalado el jefe de la diplomacia estadounidense en una rueda de prensa en la cual ha remarcado que Washington es partidaria de "la vía de la paz" y ha emplazado a las autoridades iraníes a retomar el diálogo. 

Tras reiterar que la fase de las operaciones militares norteamericanas en esta ofensiva ha llegado a su fin, Rubio ha señalado que ahora Washington está en la etapa del "Proyecto Libertad", iniciativa anunciada el pasado domingo por Trump para facilitar la salida de los buques atrapados en el golfo Pérsico por cuenta del cierre del estrecho de Ormuz

Sin embargo, pocas horas después Trump ha anunciado en su red social la suspensión "durante un breve periodo de tiempo" de dicha misión a fin de "ver" si "puede ultimarse y firmarse" un acuerdo con Teherán, aunque, todo ello con el referido bloqueo manteniéndose vigente.

Por otra parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado este miércoles que el país norteamericano presentará una resolución ante el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas "para defender la libertad de navegación y garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz" elaborada junto a Bahréin y "sus socios del Golfo", Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar.

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