GUERRA EN GAZA
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Prorrogan dos días la detención de los dos activistas de la Flotilla

Se trata del brasileño Thiago Ávila y el palestino-español Saif Abukeshek, detenidos por participar en la Flotilla Global Sumud.
Ashkelon (Israel), 03/05/2026.- Saif Abu Keshek (C), a member of the Global Sumud Flotilla, arrives to attend his trial for a remand extension at the Ashkelon Magistrate's Court in Ashkelon, Israel, 03 May 2026. Abu Keshek along with Thiago Avila were arrested on 02 May off the island of Crete, according to the organization. According to the Israeli Ministry of Foreign Affairs, Abu Keshek is suspected of affiliation with a terrorist organization, and Avila of illegal activity. (Terrorista) EFE/EPA/ABIR SULTAN
Abukshek, detenido en Israel. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Flotillako bi aktibisten atxiloketa bi egunez luzatu dute
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Agencias | EITB

Última actualización

El Tribunal de Magistrados de Ashkelon, ciudad costera en el sur de Israel, ha prorrogado dos días la detención del activista palestino-español Saif Abukeshek y de su compañero brasileño Thiago Ávila, ha informado Adalah, centro legal que representa a los dos integrantes de la Flotilla Global Sumud.

El activista Saif Abukeshek se encuentra bien de salud, aunque en estado de shock, tras ser arrestado por Israel el pasado jueves en aguas internacionales y ha iniciado una huelga de hambre, según ha explicado su mujer, Sally.

El equipo legal de Adalah ha denunciado que los detenidos sufren malos tratos e "interrogatorios ilegales" en prisión.

La organización afirma en su nota que Ávila ha denunciado haber sido "golpeado", "arrastrado por el suelo" y mantenido vendado e incomunicado desde su detención, lo que le habría provocado lesiones visibles, dolor intenso y episodios de pérdida de conocimiento.

Además, añaden los expertos legales, ha sido interrogado por los servicios de inteligencia y seguridad israelíes bajo sospechas de "pertenencia a una organización terrorista", sin que se le hayan imputado cargos formales.

En el caso de Abukeshek, Adalah sostiene que ha permanecido con "las manos atadas, con los ojos vendados" y obligado a permanecer en posiciones de estrés desde su arresto el pasado jueves, lo que habría causado "hematomas en el rostro y las manos". 

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El activista Saif Abukeshek se encuentra en 'shock' y ha iniciado una huelga de hambre
Franja de Gaza Israel Internacional

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