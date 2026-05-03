Trump asegura que EE. UU. retirará "mucho más de 5.000" militares de Alemania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este sábado que planea retirar "mucho más de 5.000" soldados estadounidenses de sus bases en Alemania, en medio de sus críticas hacia los aliados europeos por su falta de apoyo en la guerra contra Irán.



"Vamos a reducir drásticamente y vamos a recortar mucho más de 5.000", ha dicho Trump en declaraciones a los medios en Florida.



Los comentarios de Trump se producen un día después de que altos funcionarios del Pentágono adelantaran que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, había ordenado la retirada de "aproximadamente 5.000 soldados de Alemania".



Esta decisión se debía a las "necesidades y condiciones del teatro de operaciones", aunque coincidió con tensiones entre la Administración Trump y sus aliados europeos, a quienes recrimina por no haber ayudado en el conflicto en Irán.



Según las fuentes del Pentágono, "la retirada se completará en los próximos seis a doce meses".



Actualmente, el Ejército estadounidense tiene una presencia masiva en Alemania con más de 36.000 soldados en servicio activo, distribuidos en varias instalaciones clave del país, entre ellas la base aérea de Ramstein, el cuartel general en Wiesbaden, las áreas de entrenamiento de Grafenwöhr y Hohenfels en Baviera, la base aérea de Spangdahlem y el complejo militar de Stuttgart.



Plan de paz de Irán



Por otro lado, Trump ha señalado que pronto revisará el plan que le ha enviado Irán para acabar con la guerra, apenas unas horas después de asegurar que las propuestas iraníes no eran satisfactorias.



"Pronto revisaré el plan que Irán nos acaba de enviar, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años", ha asegurado esta noche el presidente estadounidense en un escueto mensaje en su red social Truth.