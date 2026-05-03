CRISIS DIPLOMÁTICA
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Trump asegura que EE. UU. retirará "mucho más de 5.000" militares de Alemania

Por otro lado, ha señalado que pronto revisará el plan que le ha enviado Irán para acabar con la guerra.
THE VILLAGES (United States), 02/05/2026.- US President Donald J. Trump delivers remarks during an event with seniors in The Villages, Florida, USA, 01 May 2026. Trump outlined tax proposals for retirees, including a senior deduction aimed at reducing taxes on Social Security benefits and other retirement-related measures. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Trump Floridan. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Trumpek ziurtatu du AEBk AEBk "5.000 militar baino askoz gehiago" erretiratuko ditu Alemaniatik
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Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este sábado que planea retirar "mucho más de 5.000" soldados estadounidenses de sus bases en Alemania, en medio de sus críticas hacia los aliados europeos por su falta de apoyo en la guerra contra Irán.

"Vamos a reducir drásticamente y vamos a recortar mucho más de 5.000", ha dicho Trump en declaraciones a los medios en Florida.

Los comentarios de Trump se producen un día después de que altos funcionarios del Pentágono adelantaran que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, había ordenado la retirada de "aproximadamente 5.000 soldados de Alemania".

Esta decisión se debía a las "necesidades y condiciones del teatro de operaciones", aunque coincidió con tensiones entre la Administración Trump y sus aliados europeos, a quienes recrimina por no haber ayudado en el conflicto en Irán.

Según las fuentes del Pentágono, "la retirada se completará en los próximos seis a doce meses".

Actualmente, el Ejército estadounidense tiene una presencia masiva en Alemania con más de 36.000 soldados en servicio activo, distribuidos en varias instalaciones clave del país, entre ellas la base aérea de Ramstein, el cuartel general en Wiesbaden, las áreas de entrenamiento de Grafenwöhr y Hohenfels en Baviera, la base aérea de Spangdahlem y el complejo militar de Stuttgart.

Plan de paz de Irán

Por otro lado, Trump ha señalado que pronto revisará el plan que le ha enviado Irán para acabar con la guerra, apenas unas horas después de asegurar que las propuestas iraníes no eran satisfactorias.

"Pronto revisaré el plan que Irán nos acaba de enviar, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años", ha asegurado esta noche el presidente estadounidense en un escueto mensaje en su red social Truth.

Trump retirará 5.000 soldados estadounidenses de Alemania
Donald Trump Alemania Estados Unidos Internacional

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