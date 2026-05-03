KRISI DIPLOMATIKOA
Trumpek ziurtatu du AEBk "5.000 militar baino askoz gehiago" erretiratuko dituela Alemaniatik

Bestalde, Iranek gerrarekin amaitzeko bidali dion plana laster aztertuko duela adierazi du.

THE VILLAGES (United States), 02/05/2026.- US President Donald J. Trump delivers remarks during an event with seniors in The Villages, Florida, USA, 01 May 2026. Trump outlined tax proposals for retirees, including a senior deduction aimed at reducing taxes on Social Security benefits and other retirement-related measures. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Trump Floridan. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Donald Trump AEBko presidenteak larunbat honetan adierazi duenez, Alemaniatik "5.000 soldadu estatubatuar baino gehiago" erretiratzeko asmoa du. Iranen aurkako gerran izandako babes faltagatik aliatu europarrekin duen ikamikaren erdian iritsi da erabakia.

"Izugarri murriztuko dugu, eta 5.000 baino gehiago murriztuko dugu ", esan du Trumpek Floridan.

Pentagonoko goi-funtzionarioek atzo adierazi zuten Pete Hegseth Gerra idazkariak "Alemaniatik 5.000 soldadu inguru" erretiratzea agindu zuela.

Erabaki hori "operazioen beharrek eta baldintzek" eragin dutela azaldu zuten, baina Trumpen administrazioaren eta Europako aliatuen arteko tentsioen erdian iritsi da, Irango gatazkan lagundu ez izana leporatzen baitie.

Pentagonoko iturrien arabera, "erretiratzea datozen sei-hamabi hilabeteetan osatuko da".

Ameriketako Estatu Batuek, guztira, 68.000 soldadu dituzte sakabanatuta Europan, 12 herrialdetan.

36.000 Alemanian daude eta bigarren kopuru handiena, 12.000, Italian.

Espainian, berriz, 3.800 soldadu amerikar daude.

Iranen negoziazio plana

Bestalde, Trumpek adierazi du laster aztertuko duela Iranek gerra amaitzeko bidali dion plana, Iranen proposamenak onak ez zirela ziurtatu eta ordu gutxira.

"Laster berrikusiko dut Iranek bidali digun plana, baina ezin dut pentsatu onargarria denik, oraindik ez baitute nahikoa prezio ordaindu gizateriari eta munduari azken 47 urteetan egin diotenagatik", esan du AEBko presidenteak Truth sare sozialean.

