Trumpek ziurtatu du AEBk "5.000 militar baino askoz gehiago" erretiratuko dituela Alemaniatik
Bestalde, Iranek gerrarekin amaitzeko bidali dion plana laster aztertuko duela adierazi du.
Donald Trump AEBko presidenteak larunbat honetan adierazi duenez, Alemaniatik "5.000 soldadu estatubatuar baino gehiago" erretiratzeko asmoa du. Iranen aurkako gerran izandako babes faltagatik aliatu europarrekin duen ikamikaren erdian iritsi da erabakia.
"Izugarri murriztuko dugu, eta 5.000 baino gehiago murriztuko dugu ", esan du Trumpek Floridan.
Pentagonoko goi-funtzionarioek atzo adierazi zuten Pete Hegseth Gerra idazkariak "Alemaniatik 5.000 soldadu inguru" erretiratzea agindu zuela.
Erabaki hori "operazioen beharrek eta baldintzek" eragin dutela azaldu zuten, baina Trumpen administrazioaren eta Europako aliatuen arteko tentsioen erdian iritsi da, Irango gatazkan lagundu ez izana leporatzen baitie.
Pentagonoko iturrien arabera, "erretiratzea datozen sei-hamabi hilabeteetan osatuko da".
Ameriketako Estatu Batuek, guztira, 68.000 soldadu dituzte sakabanatuta Europan, 12 herrialdetan.
36.000 Alemanian daude eta bigarren kopuru handiena, 12.000, Italian.
Espainian, berriz, 3.800 soldadu amerikar daude.
Iranen negoziazio plana
Bestalde, Trumpek adierazi du laster aztertuko duela Iranek gerra amaitzeko bidali dion plana, Iranen proposamenak onak ez zirela ziurtatu eta ordu gutxira.
"Laster berrikusiko dut Iranek bidali digun plana, baina ezin dut pentsatu onargarria denik, oraindik ez baitute nahikoa prezio ordaindu gizateriari eta munduari azken 47 urteetan egin diotenagatik", esan du AEBko presidenteak Truth sare sozialean.
Gerra Ekialde Hurbilean
Iranek negoziatzeko beste proposamen bat bidali dio AEBri
Trumpek onartu du Iranek "aurrerapausoak" eman dituela bere proposamenean, baina ez du baztertzen aukera militarra.
