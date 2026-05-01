Trumpek merkataritza ituna urratzea leporatu dio EBri, eta autoen gaineko muga zerga % 25era igoko du

AEBko presidenteak aurreratu du datorren astean ezarriko duela neurria.
Volkswagen-Emden-Alemania-efe
author image

Agentziak | EITB

Donald Trump AEBko presidenteak Washingtonekin negoziatutako merkataritza ituna ez betetzea leporatu dio Europar Batasunari (EB), eta, ondorioz, EBk fabrikatutako auto eta kamioien gaineko muga zerga % 25era igoko duela iragarri du.

"Europar Batasuna ez denez gure akordio komertziala betetzen ari, datorren astean EBtik AEBra sartzen diren auto eta kamioiei aplikatu beharreko muga zergak handituko ditudala iragarri nahi dut. Muga zerga % 25era igoko da", idatzi du Truth Social sare sozialean.

"Autoak eta kamioiak ekoizteko lantegi asko eraikitzen ari dira, 100.000 milioi dolarretik gorako inbertsioarekin; zifra errekorra ibilgailuen fabrikazioaren historian. Behargin estatubatuarrak izango dituzten lantegi horiek laster irekiko dituzte ateak", gaineratu du Trumpek.

AEBko Gobernuak azpimarratu duenez, "erabat argi dago, AEBko lantegietan ekoitzitako auto eta kamioien kasuan ez zaie inolako muga zergarik ezarriko".

Nolanahi ere, ez dago argi zein izango den oraingoan Trumpek baliatuko duen araudia, ostiral honetan iragarri berri dituen muga zergak ezartzeko; izan ere, otsailean, aurretik finkatutako muga zergen zati handi bat baliogabetu zuen Auzitegi Gorenak, legez kanpokotzat jo ondoren.

Horren ostean, AEBko presidenteak % 10eko muga zerga berria ezarri zien munduko herrialdeei, 90 egunez, eta, teorikoki, Kongresuak uztailean berretsi beharko luke.

Zure interesekoa izan daiteke

