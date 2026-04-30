Teknofaxismoa ala utopia teknologikoa: Zer da Palantir manifestu futurista?
Silicon Valleyn egoitza duen Palantir Technologies enpresak 22 puntutan laburbildu du Peter Thiel eta Alex Karp tekno-oligarken demokraziari buruzko ikuspegia. Derrigorrezko zerbitzu militarra aldarrikatzen dute, baita adimen artifizialean oinarritutako disuasio militarra ere. Pentsalari batzuek teknofaxismoarekin lotu dute.
“Zerbitzu nazionala —militarra— betebehar unibertsala izan beharko litzateke. Gizarte moduan, serio aztertu beharko genuke guztiz boluntarioa den armadaren ideia baztertzea, eta hurrengo gerra bakarrik egitea arriskua eta kostua denek partekatzen dituztenean”. Aldarri hori ez da alderdi politiko baten hauteskunde programatik atera; hitzez hitz, Palantir Technologies enpresaren Errepublika Teknologiko baterako manifestuaren seigarren puntua da. Testuak zalaparta handia sortu du, hain justu, teknologia konpainiak —eta hura gidatzen duten exekutiboek— eragin ikaragarria dutelako
Silicon Valley eredutik sortutako enpresa da Palantir. Palo Alto hirian dauka egoitza, Silizioaren Haranaren iparraldean, eta bere bost sortzaileen artean bi tekno-oligarka ezagun daude: Peter Thiel, PayPal enpresaren sortzaileetako bat, Elon Muskekin batera; eta Alex Karp, konpainiaren gaur egungo zuzendari nagusia.
Enpresa teknologiko hau datuen analisia eta adimen artifiziala lantzeko plataformetan espezializatu da, eta gobernu zein erakunde handientzat egiten du lan. Bereziki ezaguna da defentsa, segurtasun eta inteligentzia arloetan gobernu agentziekin egindako lanagatik, baina osasungintzan, energiaren alorrean eta finantza sektoreetan ere lan egiten du, Gotham, Foundry eta AIP bezalako produktuen bidez.
Thiel eta Karpen anbizioa
Ikuspuntu soziopolitikotik, baina, garrantzitsuena da bere exekutiboek erakutsi duten handinahia maila globalean eragiteko. Mundua moldatzeko eta boterea metatzeko tresnatzat dute teknologia, kontrol demokratikoak saihestuz.
Peter Thielek ez du aparteko arazorik erakutsi bere ikuspegia publikoki erakusteko: “Oinarrizko ideia zen inoiz ezingo genukeela hauteskunderik irabaziko, gutxiengo txiki bat ginelako. Baina, agian, mundua alde bakarretik alda genezakeen bitarteko teknologikoen bidez, gurekin inoiz ados egongo ez den jendea etengabe konbentzitu beharrik gabe”. Haren ideia nagusiak ¡Zero to One¡ saiakeran bildu zituen.
Palantirren manifestuari dagokionez, ordea, erreferentziazko lana honakoa da: 'The Technological Republic', Alex Karp eta Nicholas W. Zamiska enpresako exekutiboek idatzia.
Hautsak harrotu dituen manifestua saiakera horren laburpen bat da, eta funtsean Silicon Valleyren eta AEBetako gobernuaren arteko aliantza estuago baten alde egiten du, herrialdearen eragin globala berreskuratzeko eta “Mendebaldearen gainbehera” geldiarazteko.
Manifestua
Manifestuaren 22 puntuek derrigorrezko zerbitzu militarra defendatzen dute; “softwarearen gainean eraikitako” botere gogorra, “gizarte askeen nagusitasuna” bermatzeko; teknologia enpresen konpromiso handiagoa AEBetako berrarmatzearekin; edota adimen artifizialean oinarritutako disuasio militarra —arma atomikoetan oinarritutakoa baztertuz—.
Manifestuak, berez, ez du demokrazia zalantzan jartzen era literalean —Thielek publikoki egin duen bezala—, baina elitismo teknologikoa defendatzen du, Silicon Valleyek gidatutako militarizazioaren alde egiten du eta AEBen eginkizun historikoaren defentsa egiten du, beti ere demokrazia lehia geopolitikoaren menpe jarriz. Eta planteamendu hauek eztabaida handia piztu dute.
Mark Coeckelbergh Vienako Unibertsitateko irakaslea oso kritiko agertu da. Aspalditik ari da aztertzen enpresa teknologiko handien botereak demokraziarentzat izan ditzakeen arriskuak, eta bere ustez “tekno-faxismoaren adibide ezin hobea” da manifestua.
Haren iritziz, manifestuaren garrantzia ez datza soilik edukian; garrantzitsuena da nork zabaldu duen: administrazioarekin ehunka kontratu dituen enpresa batek. “Boterearen metaketa” bilatzen ari dira, “enpresa teknologiko handien inguruan”.
“Thomas Hobbesek ikuspegi ezkorra zuen: ordena autoritariotik kanpo gizakiak ez dira elkarrekin bizitzeko gai. Nahasmendua eta kaosa sortzen dituzte. Horregatik justifikatzen zuen Estatuaren autoritate absolutua: hark bakarrik berrezar zezakeen ordena. Herritarren gainean gobernatzen duen Leviatan bat. Palantirrek mundu mailako kaosari ematen dion erantzuna antzekoa da. Bezeroei zera esan die: ziurtatu irabazle zaretela, nagusitu, eta ondorioz ordena berrezarriko da eta zuek izango duzue kontrola. Ahaztu multilateralismoaz; bihurtu zaitezte indartsuenak eta ezarri zuen ordena gainontzekoei”, idatzi du Coeckelberghek.
Diego Fonseca idazleak ere bere kezka agertu du. Haren ustez, manifestuak aukera eman du ikusteko nola “sistemak maskara kendu duen, bere helburu ideologikoak iragarriz”.
Fonsecaren arabera, tesiaren oinarria honakoa da: “Zibilizazioa erori egin da. Mendebaldea otzana da. Botere gogorra berreskuratzeak bakarrik saihestu dezake kolapsoa”. Eta hor agertzen dira Silicon Valleyko enpresak, negozioak biderkatu dituztenak Donald Trumpen administrazioari esker.
“Mundu berri bat eraikiko dugu”, iragarri du Palantirrek. Baina Fonsecaren aburuz “ez gaituzte gonbidatu parte hartzera”. “Jakinarazi egin zaigu, hori baino ez”.
Muskek, munduko gizonik aberatsenak, "inozoa" izan zela dio, OpenAI finantzatzeagatik
Muskek bataila legal bati ekin zion 2024an ChatGPTren ardatz den enpresaren, Sam Altman eta Greg Brockman fundatzaileen, eta horien bazkide nagusi Microsoften aurka. Kontratua ez betetzea eta bidegabe aberastea leporatzen die. Bigarren egunez ari da deklaratzen Oaklandeko gorte federal batean (Kalifornia).
Israelgo Armadak Global Sumud Flotillako 22 ontzi atzeman ditu nazioarteko uretan
Erasoa nazioarteko uretan egin du, Israeldik 1.000 kilometrora. Israelgo Atzerri Ministerioak jakinarazi duenez, 175 ekintzaile atxilotu dituzte eta Israelera bidean dira.
Putinek su-etena proposatu du Ukrainan, maiatzaren 9rako, eta Trumpek babesa eman dio
Putinek eta Ukrainako lider Volodimir Zelenskik antzeko bi tregoa labur adostu zituzten 2025ean. Nolanahi ere, Zelenskik gutxienez 30 eguneko su-etena eskatzen du, baina Moskuk uko egin dio horri.
Arabiar Emirerri Batuek LPEEtik erretiratuko direla iragarri dute, Ormuzeko itsasarteko krisia dela eta
1967tik LPEEko kide izan zen Arabiar Emirerri Batuetatik irteteak desordena eragin eta taldea ahuldu dezake, petrolio ekoizleen prezio justu eta egonkorrak bermatzeko desadostasunak egon arren fronte batu bat erakutsi nahi izan baitu.
Zer da inor "biziraule izendatzea"? Etxe Zuriaren aurkako atentatu baten ondoren aktibatu ahal den protokoloa
AEBko presidentearen segurtasunari buruzko eztabaida puri-purian dagoela, zabaldu da ez zutela biziraule izendatzeko sistema ezartzea aurreikusi. Protokolo horren arabera, kabineteko kide bat isolatzen dute, atentaturen bat gertatuz gero presidente kargua har dezan.
Trumpek Jimmy Kimmel kaleratzea eskatu du, Etxe Zuriari buruz egindako parodiagatik
Ostegunean, Jimmy Kimmel Live programan, Kimmelek Etxe Zuriko korrespontsalen afaria animatzeko aukeratutako komediantea izan balitz esango lukeenaz parodia egin zuen. Parodiaren une batean, Kimmelek esan zuen: "Begira Melaniari, hain ederra. Trump anderea, alargundu zain dagoenaren distira duzu". Etxe Zuriko maizterrek gaitzetsi egin zituzten hitzak; Melaniak "gorroto eta indarkeriaren" erretorikatzat jo ditu.
AEBn indarkeria politikoa "beti" egon izan dela adierazi du Trumpek
AEBko presidenteak ez du uste indarkeria politiko gehiago dagoela, baina ohartarazi du demokraten gorroto diskurtsoa "arriskutsua" dela.
Siziliatik 50 ontzitik gora itsasoratuta, Gazara bidean da Global Sumud Flotillaren misiorik handiena
Global Sumud Flotillak orain arte koordinatutako itsas mobilizazio zibil handiena dago martxan, eta eurekin doaz Open Arms erreskate-ontzia eta Greenpeacen Arctic Sunrise ontzia ere. "Horiek gure ondoan egoteak misioaren gaitasun operatiboa indartzen du eta erakusten du Israelen legez kanpoko blokeoari aurre egiteko eta sarbide humanitario segurua bermatzeko ahaleginen inguruko adostasun globala gero eta handiagoa dela", azpimarratu du Global Sumud Flotillak.
AEBrekin negoziatzen jarraitzeko "baldintza espezifikoak" ezarri dituztela adierazi du Iranek
Irango hedabideen arabera, Ormuzko itsasartea zabaltzeko eta programa nuklearrari buruzko negoziazioak atzeratzeko proposatu du Iranek. Ameriketako Estatu Batuetako Armada Irango portuak blokeatzen hasi zenetik 38 itsasontziri Ormuzko itsasartetik igarotzea galarazi die.