Israelgo Armadak Global Sumud Flotillako 22 ontzi atzeman ditu nazioarteko uretan

Erasoa nazioarteko uretan gertatu da, Israeldik 1.000 kilometrora. Israelgo Atzerri Ministerioak jakinarazi duenez, 175 ekintzaile atxilotu dituzte eta Israelera bidean dira. 

Israelgo Armadak Global Sumud Flotillako ontziak atzeman ditu ostegun goizaldean, nazioarteko uretan. Zehazki, ontzidiko 58 ontzietatik 22 geldiarazi dituzte.

Global Sumud Flotilla Telegrameko kanalaren bidez salatu duenez, Israelen erasoaren ondorioz ontziak motorrik eta nabigazio sistemarik gabe gelditu dira, noraezean.

Erasoa Greziako kostaldetik gertu gertatu da, Israeldik 1.000 kilometrora

Israelgo Atzerri Ministerioak ostegun honetan jakinarazi duenez, Global Sumud Flotillako 175 ekintzaile atxilotu dituzte eta ondorengo orduetan Israelera eramango dituzte. 

Pasa den igandean atera zen Global Sumud Flotilla, Mediterraneoa gurutzatu eta Gazara laguntza humanitarioa eramateko asmoz. Hala ere, aurreko ontzidiekin gertatu bezala, Israelek Gazara gerturatzea eragotzi die.

Siziliatik 50 ontzitik gora itsasoratuta, Gazara bidean da Global Sumud Flotillaren misiorik handiena
Eguneko Titularrak Gazako Zerrenda Israel Giza eskubideak Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Trumpek Jimmy Kimmel kaleratzea eskatu du, Etxe Zuriari buruz egindako parodiagatik

Ostegunean, Jimmy Kimmel Live programan, Kimmelek Etxe Zuriko korrespontsalen afaria animatzeko aukeratutako komediantea izan balitz esango lukeenaz parodia egin zuen. Parodiaren une batean, Kimmelek esan zuen: "Begira Melaniari, hain ederra. Trump anderea, alargundu zain dagoenaren distira duzu". Etxe Zuriko maizterrek gaitzetsi egin zituzten hitzak; Melaniak "gorroto eta indarkeriaren" erretorikatzat jo ditu. 

Siziliatik 50 ontzitik gora itsasoratuta, Gazara bidean da Global Sumud Flotillaren misiorik handiena

Global Sumud Flotillak orain arte koordinatutako itsas mobilizazio zibil handiena dago martxan, eta eurekin doaz Open Arms erreskate-ontzia eta Greenpeacen Arctic Sunrise ontzia ere. "Horiek gure ondoan egoteak misioaren gaitasun operatiboa indartzen du eta erakusten du Israelen legez kanpoko blokeoari aurre egiteko eta sarbide humanitario segurua bermatzeko ahaleginen inguruko adostasun globala gero eta handiagoa dela", azpimarratu du Global Sumud Flotillak.

