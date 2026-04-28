Arabiar Emirerri Batuek LPEEtik erretiratuko direla iragarri dute, Ormuzeko itsasarteko krisia dela eta

1967tik LPEEko kide izan zen Arabiar Emirerri Batuetatik irteteak desordena eragin eta taldea ahuldu dezake, petrolio ekoizleen prezio justu eta egonkorrak bermatzeko desadostasunak egon arren fronte batu bat erakutsi nahi izan baitu.

Arabiar Emirerri Batuetako bandera bat dago Dubain. Argazkia: Europa Press
Arabiar Emirerri Batuek maiatzaren 1etik aurrera Lurralde Petrolio Esportatzaileen Erakundeko (LPEE) eta LPEE+ aliantzako kide izateari utziko diote, Ormuzko itsasarteko krisiak eragindako egoera dela eta. "Epe luzerako merkataritza politikak" ezarri nahi dituztela azaldu dute bertako agintariek. 

Sare sozialetan zabaldutako mezu batean, Suhail al-Mazroui Arabiar Emirerrietako Energia ministroak eskerrak eman dizkie Lurralde Petrolio Esportatzaileen Erakundeari eta kide diren herrialdeei, "hamarkadetan izandako elkarlan eraikitzaileagatik". Energia-segurtasunarekin bere herrialdeak "konpromisoa" duela adierazi ondoren, ziurtatu du erregai "arduratsua" eskaintzen eta mundu mailako "merkatu egonkorrak" sustatzen jarraituko dutela. 

WAM berri agentziaren arabera, egungo eta etorkizuneko ekoizpen ahalmena aztertu ondoren, Persiar golkoko herrialdeak "petrolioan oinarritutako ekonomiatik" urruntzea eta "energiaren produkzio nazionalean" inbertitzea erabaki du. 

1960an sortu zen LPEE, eta hasierako bazkideak Saudi Arabia, Irak, Iran, Kuwait eta Venezuela izan ziren. Arabiar Emirerri Batuak zazpi urte geroago batu ziren erakundera. Gaur egun, 12 herrialdek osatzen dute. 

LPEE+ taldea, berriz, Errusiak, Mexikok eta Kazakhstanek osatzen dute, berbarako, eta petrolio ekoizle handien arteko koordinazioa indartzeko jaio zen. 

Besteak beste, Lurralde Petrolio Esportatzaileen Erakundeak petrolio upelen prezioak ezartzen ditu, eta merkatuaren egonkortasuna ziurtatzea da bere egitekoetako bat. 

