Washingtongo erasoaren ustezko egileak Trumpen Gobernuaren kontrako idatzi bat utzi zuen
1.052 hitz dituen manifestu horretan, AEBko presidentearen Administrazioko goi kargudunak lehenesten ditu helburuen artean, FBIko zuzendari Kash Patel salbu.
Etxe Zuriko korrespontsalen afarian izandako tiroketaren ustezko egileak, Cole Allenek, idatzi luze bat bidali zien senideei erasoa baino hamar minutu lehenago, Donald Trumpen Gobernuko kideak "helburu" gisa zituela aitortuz, New York Post egunkariak jakitera eman duenez.
Bestalde, bere ekintzak arrazoitzeko zera azaltzen du 31 urteko erasotzaileak. "Ez dut onartuko pedofilo, bortxatzaile eta traidore batek (Trump presidenteari zeharkako aipamena eginez) nire izenean jardutea".
Trumpek esan du kristautasunaren kontrako arrazoiek bultzatuta jardun zuela tiroketaren ustezko egileak
Trumpek susmagarriaren izaera "antikristaua" azpimarratu duen arren, AEBko fiskal nagusia zuhurrago agertu da, gailu elektronikoen analisiak Administrazioaren aurkako eraso bat izan dela adierazten badu ere, ikerketak lehen 24 orduak baino ez dituela bete eta arrazoi ofizialak analisipean jarraitzen duela esanez.
Txernobylgo tragediaren 40. urteurrena oroitu dute Ukrainan
Kieven, "Txernobylgo Heroien" monumentuaren aurrean oroimen ekitaldia egin zuten bart, historiako hondamendi nuklearrik larriena gertatu zenetik 40 urte bete direnean. Leherketa gertatu eta gero, istripua izan zuen erreaktorera joan ziren euste-taldeak gogoratzeko eraiki zen monumentua.
Irango Atzerri ministroa Pakistanera itzuli da, AEBrekin abiatutako negoziazioen egoitzara
Iranek, Israelek eta AEBk apirilaren 7 edo 8ra arte adostu zuten hasiera batean su-etena, baina luzatu egin dute negoziazioak bukatu arte.
AEBko Fiskaltzak uste du Trumpen gobernu osoa zuela helburu erasoak
Antza denez, tiroketaren egiletza egotzita atxilotu duten Cole Allen irakasle kaliforniarrak aitortu du bere asmoa zela Trumpen Gobernuko edozein kide akabatzea. Allenen asmoa Trump hiltzea zela baieztatzen bada, 2024tik AEBko presidentearen aurka egindako hirugarren atentatua litzateke gaurkoa.
Donald Trump onik atera dute, Etxe Zuriko korrespontsalen afarian eraso saiakera bat izan ostean
Ustezko erasotzailea atxilotu egin dute Washingtongo Hilton hotelean egiten ari ziren afariaren atarian izua eragin ostean.
Irango Atzerri ministroak Islamabad utzi du eta AEBko ordezkariek bertan behera laga dute beren bidaia
Araqchik gerra amaitzeko "esparru bideragarria" aurkeztu die Pakistango agintariei. Bestalde, Trumpek bere erabakia arrazoitu du esanez AEB indartsu dagoela gatazkan, eta ez duela bidaia luzeak egiteko beharrik. Gauzak horrela, erantsi du Iranek nahi duenean hots egin diezaiokeela AEBri.
Udal-hauteskundeak dituzte Palestinan, baita Gazan ere, eraso israeldarren erdian
Krisi-humanitario handian jarraitzen dute Gazako Zerrendan, eta bozketa egiten ari dira Deir al Balan ezarritako kanpaleku batean.
Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek negoziazioei ekingo diete berriro larunbatean Pakistanen
Hala baieztatu du ostiral honetan Etxe Zuriak, eta Steve Witkoff eta Jared Kushner bidaliko ditu elkarrizketak hasteko.
EBko liderrek neurri "zehatzagoak" eskatu dituzte krisi energetikoari aurre egiteko
Ekonomia eta Finantza ministroei agindu diete neurri zehatz eta eraginkorragoak lantzeko, epe laburrean martxan jarri ahal izateko.