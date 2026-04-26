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El sospechoso del ataque en Washington dejó un manifiesto contra la Administración de Trump

En el documento de 1052 palabras, obtenido por el rotativo neoyorquino, detalla una lista de prioridades para el ataque, situando a los altos cargos de la Administración Trump en la cima de sus objetivos, con la única excepción del director del FBI, Kash Patel.
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El sospechoso del atentado. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Washingtongo erasoaren ustezko egileak Trumpen Gobernuaren kontrako idatzi bat utzi zuen
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Agencias | EITB

Última actualización

El presunto autor del tiroteo ocurrido el sábado durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, Cole Allen, envió a sus familiares un extenso manifiesto apenas diez minutos antes del ataque, en el que identificaba como "objetivos" a los miembros del Gobierno de Donald Trump, según ha revelado este domingo el diario New York Post.

En el documento de 1052 palabras, obtenido por el rotativo neoyorquino, detalla una lista de prioridades para el ataque, situando a los altos cargos de la Administración Trump en la cima de sus objetivos, con la única excepción del director del FBI, Kash Patel.

Allen, de 31 años, justifica sus acciones describiéndose como un ciudadano que no está dispuesto a permitir que un "pedófilo, violador y traidor" —en posible referencia al presidente Trump, presente en el evento— actúe en su nombre.

Trump afirma que el sospechoso del tiroteo en Washington actuó por motivos anticristianos
Donald Trump Estados Unidos Internacional

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