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Trump afirma que el sospechoso del tiroteo en Washington actuó por motivos anticristianos

Aunque Trump ha hecho énfasis en el carácter "anticristiano" del sospechoso, el fiscal general de EE. UU. se ha mostrado más cauteloso, indicando que, si bien el análisis de los dispositivos electrónicos apunta a un ataque dirigido contra la Administración, la investigación apenas cumple sus primeras 24 horas y el motivo oficial sigue bajo análisis.
Washington (United States), 26/04/2026.- (L-R) Kash Patel, FBI Director, US President Donald J Trump, and DHS Secretary Markwayne Mullin attend to reporters in the White House Press Briefing Room after a shooting outside the Washington Hilton ballroom led to the postponement of the White House Correspondents’ Dinner in Washington, DC, USA, 25 April 2026. The alleged shooter is in custody. EFE/EPA/Yuri Gripas / POOL
Euskaraz irakurri: Trumpek esan du kristautasunaren kontrako arrazoiek bultzatuta jardun zuela tiroketaren ustezko egileak
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Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este domingo que el sospechoso del tiroteo ocurrido anoche en la cena de corresponsales de la Casa Blanca actuó movido por un "odio" profundo hacia los cristianos, basándose en un manifiesto y en información recabada por las autoridades tras el incidente.

En una entrevista telefónica con la cadena Fox News, Trump ha descrito al atacante como un "tipo muy problemático" cuyos motivos, según el mandatario, tenían un trasfondo religioso radical.

"Cuando lees su manifiesto, odia a los cristianos. Eso es seguro. Es un odio fuerte, anticristiano", ha señalado el presidente, quien fue evacuado por el Servicio Secreto tras escucharse disparos en el hotel Washington Hilton, fuera de la sala donde se celebraba la cena.

Trump ha asegurado que la propia familia del atacante estaba al tanto de sus dificultades y tendencias violentas: "Su familia sabía que tenía dificultades. Tal vez deberían haberlo denunciado con un poco más de firmeza. Probablemente es algo difícil de hacer, supongo, pero es una situación muy, muy mala".

Estas declaraciones coinciden con lo revelado este domingo por el fiscal general interino, Todd Blanche, quien en declaraciones a la cadena NBC ha confirmado que el sospechoso probablemente tenía como objetivo principal al propio Trump y a otros altos cargos del Gobierno.

Aunque Trump ha hecho énfasis en el carácter "anticristiano" del sospechoso, Blanche se ha mostrado más cauteloso, indicando que, si bien el análisis de los dispositivos electrónicos apunta a un ataque dirigido contra la Administración, la investigación apenas cumple sus primeras 24 horas y el motivo oficial sigue bajo análisis.

Donald Trump Estados Unidos Internacional

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