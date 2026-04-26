La Fiscalía de EE. UU. cree que todo el gobierno era objetivo del ataque en la cena de corresponsales
El sospechoso del tiroteo de esta pasada noche en la cena de corresponsales de Estados Unidos que provocó la evacuación del presidente Donald Trump tenía como objetivo a cualquier miembro del gabinete que se encontraba en ese momento en el salón de eventos del hotel Washington Hilton, en opinión del fiscal general en funciones del país, Todd Blanche, a tenor de la información recabada hasta el momento.
Blanche ha explicado así en entrevista a la cadena NBC lo que fuentes de la investigación avanzaban a Fox News: el sospechoso, identificado como el profesor californiano Cole Allen, ha confesado que su intención era matar a cualquier miembro de la adminstración que estaba atendiendo al evento.
"Creemos que sus objetivos eran responsables de la administración", ha indicado Blanche al programa Meet the Press, en el que ha declinado confirmar si Trump era un objetivo principal y ha especificado del sospechoso. Blanche ha añadido que todavía no se conocen sus motivos exactos y que de momento no parece existir una conexión particular entre el intento fallido y alguna política específica de la Adminstración Trump.
El incidente comenzó poco después del comienzo del evento, a las 20:00 de la noche, hora local (sobre las 02:00 de la madrugada en Euskal Herria), cuando Allen se presentó en uno de los últimos controles de seguridad que daban paso al salón de actos del hotel; el mismo donde el entonces presidente Ronald Reagan salvó la vida de milagro en 1981 tras recibir varios disparos de John Hinckley Jr.
En el momento en que se le aproximaron los agentes, Allen abrió fuego y arrancó a correr para atravesar el perímetro de seguridad.
A pesar del incidente, Trump ha querido comparecer después ante los medios para comentar lo ocurrido y trasladar su agradecimiento al "fantástico trabajo" del Servicio Secreto de su Administración durante todo el suceso.
De confirmarse las intenciones del sospechoso, se tratará del tercer atentado contra su vida desde 2024, cuando un disparo del joven francotirador Thomas Crooks acabó a milímetros de su cabeza (le rozó la oreja, de hecho) durante un mitin en Pensilvania.
Otro incidente ocurrió en septiembre de ese mismo año, cuando el Servicio Secreto detectó a un hombre armado junto al campo del golf del club de West Palm Beach (Florida), que fue posteriormente detenido.
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