Trumpek esan du kristautasunaren kontrako arrazoiek bultzatuta jardun zuela tiroketaren ustezko egileak

Trumpek susmagarriaren izaera "antikristaua" azpimarratu duen arren, AEBko fiskal nagusia zuhurrago agertu da, gailu elektronikoen analisiak Administrazioaren aurkako eraso bat izan dela adierazten badu ere, ikerketak lehen 24 orduak baino ez dituela bete eta arrazoi ofizialak analisipean jarraitzen duela esanez.
Washington (United States), 26/04/2026.- (L-R) Kash Patel, FBI Director, US President Donald J Trump, and DHS Secretary Markwayne Mullin attend to reporters in the White House Press Briefing Room after a shooting outside the Washington Hilton ballroom led to the postponement of the White House Correspondents’ Dinner in Washington, DC, USA, 25 April 2026. The alleged shooter is in custody. EFE/EPA/Yuri Gripas / POOL
Agentziak | EITB

AEBko presidente Donald Trumpek adierazi duenez, Etxe Zuriko korrespontsalen afarian izandako tiroketaren ustezko egileak kristauenganako "gorroto" sakonak bultzatuta jardun zuen, agintariek gertakariaren ostean bildutako informazioan oinarrituta.

Fox News telebista kateari telefonoz eskainitako elkarrizketa batean, Trumpek esan du erasotzailea "arazoak dituen tipo bat" dela, eta oinarri erlijioso erradikala duela.

"Gorroto ditu kristauak. Hori horrela da. Gorroto handia die, gainera", nabarmendu du AEBko presidenteak.

Trumpen esanetan, erasotzailearen familiak berak ere "bazuen arazo horien berri": "Bere familiak bazekien zailtasunak zituela. Agian, irmotasun gehixeagoz salatu beharko zuketen. Ziurrenik zaila da hori egitea, baina oso egoera txarra da".

Adierazpen horiek bat datoz Todd Blanche fiskal nagusiak esandakoarekin; izan ere, NBC kateari egindako adierazpenetan baieztatu du ustezko egileak Trump bera eta Gobernuko beste goi-kargudun batzuk zituela helburu.

Trumpek egilearen izaera "antikristaua" azpimarratu badu ere, Blanchek zuhurrago hitz egin du, hasiera batean bildutako datuen arabera Administrazioaren aurkako erasoa izan den arren, 24 ordu baino ez daramatzatelako gertatutakoa ikertzen, eta horrenbestez, arrazoi ofizialek analisipean jarraitzen dutelako.

