Emiratos Árabes Unidos anuncia su retirada de la OPEP por la crisis del estrecho de Ormuz
Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha anunciado su decisión de retirarse de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la OPEP+ con efecto a partir del 1 de mayo y han esgrimido como razón principal el impulso del país a políticas comerciales alineadas con los "fundamentos del mercado en el largo plazo".
"Agradecemos a la OPEP y a sus países miembros por décadas de cooperación constructiva. Seguimos comprometidos con la seguridad energética, proporcionando un suministro confiable, responsable y de menor carbono mientras apoyamos mercados globales estables", ha indicado el ministro de Energía de EAU, Suhail al-Mazroui, en redes sociales.
De esta manera, el país del Golfo pérsico muestra su intención de alejarse de una economía basada en el crudo tras un análisis de sus capacidades actuales y futuras, incluyendo, según la agencia de noticias WAM, una mayor inversión en la producción nacional de energía y su compromiso con un papel responsable, fiable y con visión de futuro en los mercados energéticos mundiales.
El país comenzó como miembro de la organización en 1967 a través del emirato de Abu Dabi y continuó perteneciendo a la OPEP tras la formación de Emiratos Árabes Unidos en 1971.
La OPEP inició su andadura en 1960 con cinco socios fundadores Arabia Saudí, Irak, Irán, Kuwait y Venezuela y hasta hoy contaba con 12 países miembros. Además, otros estados como Rusia, México o Kazajistán forman parte del grupo OPEP+ a través del cual se incrementó la coordinación entre algunos de los mayores productores de petróleo.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo fija cuotas de producción de barriles de crudo con el objetivo de controlar la cantidad que ponen en el mercado y afectar a los precios internacionales del petróleo. Además, sirve como foro de coordinación entre los países productores.
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