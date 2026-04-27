Irán afirma que se han fijado "condiciones específicas" para continuar las negociaciones con EE. UU.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, ha afirmado este lunes que la visita de este fin de semana a Islamabad (Pakistán) fue "muy buena" y que se revisaron las "condiciones específicas" bajo las cuales "pueden continuar las negociaciones entre Irán y Estados Unidos".

Según la agencia iraní IRNA, el jefe de la diplomacia persa, quien se encuentra ya en Rusia después de pasar por Oman y Pakistán este fin de semana, ha dicho también que "la reunión de hoy (con el presidente ruso, Vladímir Putin) será una buena oportunidad para discutir la evolución de la guerra y revisar la situación actual".

Rusia es, junto a China, uno de los principales aliados de Irán.

El jefe de la diplomacia iraní abandonó este sábado Islamabad tras mantener una larga jornada de reuniones con altas autoridades militares y civiles paquistaníes sin aguardar la llegada de los enviados del gobierno de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, que en principio habían anunciado su viaje a la capital de Pakistán para ese día.

Según el portal Axios, Irán ha presentado a Estados Unidos una nueva propuesta de negociación para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra y a la vez posponer las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán para más adelante.

EE. UU. asegura haber impedido la navegación a 38 buques desde su bloqueo impuesto a puertos iraníes

El Ejército de Estados Unidos ha cifrado este domingo en 38 los buques a los cuales ha dado orden de dar media vuelta o regresar a puerto "como parte del bloqueo (estadounidense) contra los puertos iraníes" en el estratégico estrecho de Ormuz, una actuación calificada por Irán como una "violación del alto el fuego" acordado entre ambos países.