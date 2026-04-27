AEBrekin negoziatzen jarraitzeko "baldintza espezifikoak" ezarri dituztela adierazi du Iranek
Irango hedabideen arabera, Ormuzko itsasartea zabaltzeko eta programa nuklearrari buruzko negoziazioak atzeratzeko proposatu du Iranek. Ameriketako Estatu Batuetako Armada Irango portuak blokeatzen hasi zenetik 38 itsasontziri Ormuzko itsasartetik igarotzea galarazi die.
Ameriketako Estatu Batuetako eta Irango ordezkariek, asteburuan, Islamabaden (Pakistan) egitekoa zuten aurrez aurreko bilera bertan behera gelditu ostean, negoziazioekin jarraitzeko "baldintza espezifikoak" ezarri dituztela jakinarazi du Abbas Araghtxi Irango Atzerri ministroak.
IRNA Irango Albiste Agentzia Nazionalak gaur zabaldutako informazioaren arabera, Irango diplomaziaburua Errusiara iritsi da Vladimir Putin Errusiako presidentearekin batzartzeko. Asteburuan Oman eta Pakistan bisitatu ondotik, gaurko bilera gerraren bilakaeraren inguruan hitz egiteko aukera ona izango dela nabarmendu du.
Errusia da, Txinarekin batera, Iranen aliatu nagusia.
Irango Atzerri ministroa Pakistango agintari militar eta zibilekin elkartu da asteburuan, baina azkenean ez da AEBren eta Iranen arteko aurrez aurreko elkarrizketarik izan.
Axios hedabideak jakinarazi duenez, Iranek beste proposamen bat luzatu die Estatu Batuei. Horren arabera, Ormuzko itsasartea zabaltzea eta gerrari amaiera ematea proposatu du, eta programa nuklearrari buruzko negoziazioak atzeratzea.
Irango portuak blokeatzen hasi zenetik, blokeoa gainditzen saiatu diren 38 itsasontzik geldiarazi ditu Ameriketako Estatu Batuetako Armadak. Testuinguru horretan, Iranek su-etena urratzea leporatu die Ameriketako Estatu Batuei.
Irango Atzerri ministroa Pakistanera itzuli da, AEBrekin abiatutako negoziazioen egoitzara
Iranek, Israelek eta AEBk apirilaren 7 edo 8ra arte adostu zuten hasiera batean su-etena, baina luzatu egin dute negoziazioak bukatu arte.
Irango Atzerri ministroak Islamabad utzi du eta AEBko ordezkariek bertan behera laga dute beren bidaia
Araqchik gerra amaitzeko "esparru bideragarria" aurkeztu die Pakistango agintariei. Bestalde, Trumpek bere erabakia arrazoitu du esanez AEB indartsu dagoela gatazkan, eta ez duela bidaia luzeak egiteko beharrik. Gauzak horrela, erantsi du Iranek nahi duenean hots egin diezaiokeela AEBri.
Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek negoziazioei ekingo diete berriro larunbatean Pakistanen
Hala baieztatu du ostiral honetan Etxe Zuriak, eta Steve Witkoff eta Jared Kushner bidaliko ditu elkarrizketak hasteko.