EKIALDE HURBILEKO GERRA

AEBrekin negoziatzen jarraitzeko "baldintza espezifikoak" ezarri dituztela adierazi du Iranek

Irango hedabideen arabera, Ormuzko itsasartea zabaltzeko eta programa nuklearrari buruzko negoziazioak atzeratzeko proposatu du Iranek. Ameriketako Estatu Batuetako Armada Irango portuak blokeatzen hasi zenetik 38 itsasontziri Ormuzko itsasartetik igarotzea galarazi die. 

19/04/2026

Teherango kaleak. Artxiboko argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Ameriketako Estatu Batuetako eta Irango ordezkariek, asteburuan, Islamabaden (Pakistan) egitekoa zuten aurrez aurreko bilera bertan behera gelditu ostean, negoziazioekin jarraitzeko "baldintza espezifikoak" ezarri dituztela jakinarazi du Abbas Araghtxi Irango Atzerri ministroak. 

IRNA Irango Albiste Agentzia Nazionalak gaur zabaldutako informazioaren arabera, Irango diplomaziaburua Errusiara iritsi da Vladimir Putin Errusiako presidentearekin batzartzeko. Asteburuan Oman eta Pakistan bisitatu ondotik, gaurko bilera gerraren bilakaeraren inguruan hitz egiteko aukera ona izango dela nabarmendu du. 

Errusia da, Txinarekin batera, Iranen aliatu nagusia. 

Irango Atzerri ministroa Pakistango agintari militar eta zibilekin elkartu da asteburuan, baina azkenean ez da AEBren eta Iranen arteko aurrez aurreko elkarrizketarik izan. 

Axios hedabideak jakinarazi duenez, Iranek beste proposamen bat luzatu die Estatu Batuei. Horren arabera, Ormuzko itsasartea zabaltzea eta gerrari amaiera ematea proposatu du, eta programa nuklearrari buruzko negoziazioak atzeratzea. 

Ameriketako Estatu Batuetako Armadak 38 itsasontziri Ormuzko itsasartetik igarotzea galarazi die. 

Irango portuak blokeatzen hasi zenetik, blokeoa gainditzen saiatu diren 38 itsasontzik geldiarazi ditu Ameriketako Estatu Batuetako Armadak. Testuinguru horretan, Iranek su-etena urratzea leporatu die Ameriketako Estatu Batuei. 

