Ucrania conmemora el 40 aniversario de la tragedia de Chernóbil
Kiev acogió anoche un acto de memoria ante el monumento a los "Héroes de Chernóbil", erigido en recuerdo de los equipos de contención que acudieron al reactor siniestrado tras la explosión, cuando se cumplen 40 años de la peor catástrofe nuclear de la historia.
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El sospechoso del ataque en Washington dejó un manifiesto contra la Administración de Trump
En el documento de 1052 palabras, obtenido por el rotativo neoyorquino, detalla una lista de prioridades para el ataque, situando a los altos cargos de la Administración Trump en la cima de sus objetivos, con la única excepción del director del FBI, Kash Patel.
Trump afirma que el sospechoso del tiroteo en Washington actuó por motivos anticristianos
Aunque Trump ha hecho énfasis en el carácter "anticristiano" del sospechoso, el fiscal general de EE. UU. se ha mostrado más cauteloso, indicando que, si bien el análisis de los dispositivos electrónicos apunta a un ataque dirigido contra la Administración, la investigación apenas cumple sus primeras 24 horas y el motivo oficial sigue bajo análisis.
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