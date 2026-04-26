ACCIDENTE NUCLEAR
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Ucrania conmemora el 40 aniversario de la tragedia de Chernóbil

FOTODELDIA SLAVUTYCH, 26/04/2026.- Ucranianos encienden velas colocadas en forma de símbolo de radiación junto aun monumento en memoria de las víctimas en las operaciones de limpieza tras el desastre de la central nuclear de Chernóbil, 26 de abril de 2026. EFE/MAKSYM KISHKA 115664
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Txernobylgo tragediaren 40. urteurrena oroitu dute Ukrainan
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EITB

Última actualización

Kiev acogió anoche un acto de memoria ante el monumento a los "Héroes de Chernóbil", erigido en recuerdo de los equipos de contención que acudieron al reactor siniestrado tras la explosión, cuando se cumplen 40 años de la peor catástrofe nuclear de la historia.

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