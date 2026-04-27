SAN PRUDENCIO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

A pesar de la lluvia, la Tamborrada y la Retreta llaman a la fiesta en Vitoria-Gasteiz

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Danborradak eta Erretretak festa giroa jarri dute Gasteizen, euria egin arren
author image

EITB

Última actualización

Entre los trompetistas, dos mujeres atabaleras han hecho historia esta tarde. Garbiñe y Nerea han sido las primeras atabaleras en participar en la Retreta. La tamborrada también ha tenido a una directora, Leire Betolaza. Aunque no ha dejado de llover un año más, los gasteiztarras se han preparado a conciencia para la festividad de San Prudencio y la romería que celebrarán en las campas de Armentia.

Vitoria-Gasteiz Araba-Álava San Prudencio 2026 Sociedad

Te puede interesar

gernika-gugenheim-protesta
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Recrean el 'Guernica' de Picasso frente al Museo Guggenheim como acto de protesta

Con motivo del 89 aniversario del bombardeo de Gernika, un grupo de activistas ha desplegado grandes lienzos que representaban el ‘Guernica' de Picassoa ante el museo Guggenheim de Bilbao para mostrar su solidaridad "con todos los pueblos oprimidos del mundo y denunciar la ofensiva imperialista", al tiempo que han reivindicado la necesidad de que esta obra esté en Euskal Herria.

Cargar más
Publicidad
X