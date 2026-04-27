A pesar de la lluvia, la Tamborrada y la Retreta llaman a la fiesta en Vitoria-Gasteiz

Entre los trompetistas, dos mujeres atabaleras han hecho historia esta tarde. Garbiñe y Nerea han sido las primeras atabaleras en participar en la Retreta. La tamborrada también ha tenido a una directora, Leire Betolaza. Aunque no ha dejado de llover un año más, los gasteiztarras se han preparado a conciencia para la festividad de San Prudencio y la romería que celebrarán en las campas de Armentia.