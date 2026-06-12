Afeciones en el centro

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Afecciones al tráfico en Bilbao por la fiesta de graduación de la EHU en San Mamés y el 125 aniversario de Iberdrola

Las mayores restricciones llegarán a partir de las 20.00 horas, cuando se cortarán varias calles y los puentes de La Salve y Deusto.
Tráfico en Bilbao. Foto: EITB Media
Euskaraz irakurri: Trafiko murrizketa handiak izango dira Bilbon EHUren graduazio jaialdiagatik eta Iberdrolaren urteurrenagatik
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EITB

Última actualización

La coincidencia de la fiesta de graduación de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) en San Mamés y el 125 aniversario de Iberdrola provocará este viernes numerosas afecciones en el tráfico. Los dos eventos coinciden en un entorno muy próximo -los festejos de Iberdrola se centran en el Parque de Doña Casilda-, lo que implicará algunas complicaciones.

El Ibedrola Music Fest, celebrada con motivo del 125 aniversario de la empresa, tendrá lugar desde las 16.30 horas en la Pérgola del Parque de Doña Casilda, con las actuaciones de Süne (16.30), Rigoberta Bandini (17.35), Antonio Orozco (19.10) y Juanes (20.45).

La fiesta de la EHU

La gran fiesta de graduación de la EHU, mientras, arrancará oficialmente a las 18.30 horas, aunque desde las 16.00 horas se realizarán las fotografías en los photocalls instalados a tal fin. En el evento actuarán Nogen, Janus Lester, Eñaut Elorrieta y bertsolaris como Maialen Lujanbio o Amets Arzallus.

Como consecuencia de ambos eventos los garajes y aparcamientos situados dentro de las zonas afectadas quedarán temporalmente sin acceso ni salida mientras duren los cortes. Asimismo, en cuanto al transporte público, varias líneas de Bilbobus modificarán sus recorridos habituales.

Las mayores restricciones llegarán a partir de las 20.00 horas de la tarde, con los cortes al tráfico de toda la avenida Abandoibarra y la de las Universidades, los puentes de Deusto y La Salve, la plaza Euskadi, la calle Lehendakari Leizaola y la pasarela Pedro Arrupe, entre otros puntos.

Tráfico UPV-EHU Iberdrola Sociedad

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