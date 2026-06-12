Trafiko murrizketa handiak izango dira Bilbon EHUren graduazio jaialdiagatik eta Iberdrolaren urteurrenagatik
Bilbok trafiko murrizketa ugari izango ditu gaur arratsaldean, Euskal Herriko Unibertsitatearen (EHU) graduazio jaialdia eta Iberdrolaren 125. urteurreneko ospakizunak aldi berean egingo direlako. Bi ekitaldiak hiriaren erdiguneko eremu berean antolatu dituzte —San Mames inguruan eta Doña Casilda parkean—, eta horrek zirkulazioan nahiz garraio publikoan eragina izango du.
Iberdrolaren 125. urteurrena ospatzeko antolatutako Iberdrola Music Fest jaialdia 16:30ean hasiko da Doña Casilda parkeko Pergolan. Kontzertu sorta batean ariko dira Süne (16.30), Rigoberta Bandini (17.35), Antonio Orozco (19.10) eta Juanes (20.45).
EHUren jaialdia
EHUren graduazio jaialdia, berriz, 18:30ean hasiko da ofizialki San Mamesen, nahiz eta parte hartzaileek 16:00etatik aurrera argazkiak ateratzeko guneak erabili ahal izango dituzten. Ekitaldian Nogen, Janus Lester eta Eñaut Elorrieta musikariek parte hartuko dute, baita Maialen Lujanbio eta Amets Arzallus bertsolariek ere.
Bi ekitaldien ondorioz, eraginpeko eremuetako garaje eta aparkalekuetarako sarbidea moztuta izango da. Halaber, Bilbobuseko hainbat lineak ohiko ibilbideak aldatu beharko dituzte.
Murrizketarik handienak 20:00etatik aurrera ezarriko dituzte. Une horretatik aurrera itxita egongo dira, besteak beste, Abandoibarra etorbidea, Unibertsitateen etorbidea, Deustuko eta La Salveko zubiak, Euskadi plaza, Lehendakari Leizaola kalea eta Pedro Arrupe oinezkoentzako pasabidea. Agintariek gomendatu dute garraio publikoa erabiltzea eta eremu horretara joateko aldez aurretik pentsatzea zer ibilbide egingo den.
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