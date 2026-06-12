Murrizketak erdigunean

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Trafiko murrizketa handiak izango dira Bilbon EHUren graduazio jaialdiagatik eta Iberdrolaren urteurrenagatik

Murrizketarik handienak 20:00etatik aurrera izango dira, orduan hainbat kale eta Salbeko eta Deustuko zubiak itxiko baitira.
Tráfico en Bilbao. Foto: EITB Media
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EITB

Azken eguneratzea

Bilbok trafiko murrizketa ugari izango ditu gaur arratsaldean, Euskal Herriko Unibertsitatearen (EHU) graduazio jaialdia eta Iberdrolaren 125. urteurreneko ospakizunak aldi berean egingo direlako. Bi ekitaldiak hiriaren erdiguneko eremu berean antolatu dituzte —San Mames inguruan eta Doña Casilda parkean—, eta horrek zirkulazioan nahiz garraio publikoan eragina izango du.

Iberdrolaren 125. urteurrena ospatzeko antolatutako Iberdrola Music Fest jaialdia 16:30ean hasiko da Doña Casilda parkeko Pergolan. Kontzertu sorta batean ariko dira Süne (16.30), Rigoberta Bandini (17.35), Antonio Orozco (19.10) eta Juanes (20.45).

EHUren jaialdia

EHUren graduazio jaialdia, berriz, 18:30ean hasiko da ofizialki San Mamesen, nahiz eta parte hartzaileek 16:00etatik aurrera argazkiak ateratzeko guneak erabili ahal izango dituzten. Ekitaldian Nogen, Janus Lester eta Eñaut Elorrieta musikariek parte hartuko dute, baita Maialen Lujanbio eta Amets Arzallus bertsolariek ere.

Bi ekitaldien ondorioz, eraginpeko eremuetako garaje eta aparkalekuetarako sarbidea moztuta izango da. Halaber, Bilbobuseko hainbat lineak ohiko ibilbideak aldatu beharko dituzte.

Murrizketarik handienak 20:00etatik aurrera ezarriko dituzte. Une horretatik aurrera itxita egongo dira, besteak beste, Abandoibarra etorbidea, Unibertsitateen etorbidea, Deustuko eta La Salveko zubiak, Euskadi plaza, Lehendakari Leizaola kalea eta Pedro Arrupe oinezkoentzako pasabidea. Agintariek gomendatu dute garraio publikoa erabiltzea eta eremu horretara joateko aldez aurretik pentsatzea zer ibilbide egingo den.

Trafikoa EHU Iberdrola Gizartea

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115 ikastoletako lehendakariek agerraldia egin dute
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Oztopoen aurrean 'sare sendo bat' osatzen dutela adierazi dute 115 zentroetako lehendakariek

Euskal Herriko 115 ikastoletako lehendakariek agerraldi jendetsua egin dute gaur arratsaldean Hernanin (Gipuzkoa). Azken boladan izandako auzien balorazioa egiteko eta emandako erantzun kolektiboaren balioa goratzeko agerraldia izan da. Ekitaldian, Oier Sanjurjo Nafarroako Ikastolen Elkarteko lehendakariak, Erik Etxart Seaskako lehendakaritzako kideak eta Nekane Artola Ikastolen Elkarteko lehendakariak hartu dute hitza. Azkenaldiko oztopoen aurrean ere 'indartsu eta gogotsu' arituko direla 'euskarazko hezkuntza baten alde' adierazi dute. Bi kasu aipatu dituzte bereziki: Lodosako kasua: Nafarroako Gobernuak Ibaialde ikastolari Haur Hezkuntzako ituna kentzeko egindako saiakera eta eskualdeak emandako babesa. Baxoaren borroka: Ipar Euskal Herrian azterketak euskaraz egin ahal izateko ikasle zein eragileek erakutsitako konpromisoa.

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