Fiesta gigante de EHU
Alrededor de 4000 estudiantes que finalizan sus estudios se han reunido en el gran evento de graduación de EHU, en el que han participado Nøgen, Janus Lester, Maialen Lujanbio y Amets Arzallus.
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