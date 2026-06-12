Fiesta gigante de EHU

Los presidentes de las 115 ikastolas de Euskal Herria han realizado esta tarde una multitudinaria comparecencia en Hernani para hacer una valoración de los conflictos ocurridos en los últimos tiempos y para poner en valor la respuesta colectiva dada. En el acto han tomado la palabra el presidente de la Federación de Ikastolas de Navarra, Oier Sanjurjo; el miembro de la presidencia de Seaska, Erik Etxart; y la presidenta de Ikastolas, Nekane Artola. Ante las dificultades recientes, han asegurado que actuarán 'con fuerza y entusiasmo' a favor de una educación en euskera, especialmente en dos situaciones: Caso de Lodosa: El intento del Gobierno de Navarra de retirar el convenio de Educación Infantil a la ikastola Ibaialde y el apoyo recibido por parte de la comarca. La lucha del Baxoa: el compromiso mostrado por los alumnos y agentes sociales para poder realizar los exámenes de reválida en euskera en Iparralde.