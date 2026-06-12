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El alumnado de Seaska responde con desobediencia al examen de matemáticas de baxoa

Desobedientziarekin erantzun diote Seaskako ikasleek baxoko matematika azterketari
18:00 - 20:00
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EITB

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Concluida la selectividad en Hego Euskal Herria, en Iparralde ha arrancado hoy el examen de baxoa. El alumnado de primero de Seaska ha realizado un acto de desobediencia, y ha completado el examen de matemáticas en euskera, que oficialmente deben realizar en francés.

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Los presidentes de las 115 ikastolas de Euskal Herria han realizado esta tarde una multitudinaria comparecencia en Hernani para hacer una valoración de los conflictos ocurridos en los últimos tiempos y para poner en valor la respuesta colectiva dada. En el acto han tomado la palabra el presidente de la Federación de Ikastolas de Navarra, Oier Sanjurjo; el miembro de la presidencia de Seaska, Erik Etxart; y la presidenta de Ikastolas, Nekane Artola. Ante las dificultades recientes, han asegurado que actuarán 'con fuerza y entusiasmo' a favor de una educación en euskera, especialmente en dos situaciones: Caso de Lodosa: El intento del Gobierno de Navarra de retirar el convenio de Educación Infantil a la ikastola Ibaialde y el apoyo recibido por parte de la comarca. La lucha del Baxoa: el compromiso mostrado por los alumnos y agentes sociales para poder realizar los exámenes de reválida en euskera en Iparralde.

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