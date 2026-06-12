Bilbao llama a protegerse ante las altas temperaturas y pone en marcha seis Playas Verdes

El Ayuntamiento de Bilbao ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se hidrate y proteja ante los avisos amarillos por altas temperaturas persistentes anunciados para el fin de semana. Asimismo, ha puesto en marcha alternativas urbanas como las Playas Verdes de Monte Arraiz, San Antonio, Ibaieder, Etxebarria, Ametzola y Sarriko, así como los chorros de agua junto al Museo Guggenheim y los de la zona infantil del Parque Etxebarria.

Los responsables municipales también han habilitado una nueva zona con nebulizadores en Plaza Indautxu y han instalado una decena de fuentes provisionales en zonas de mucho tránsito, que refuerzan la red habitual de casi 600 fuentes públicas de la Villa.

Más de 130 refugios climáticos

Bilbao cuenta actualmente con 134 refugios climáticos distribuidos por toda la ciudad, de los que 68 son espacios interiores y 66 exteriores. Según datos municipales, el 96% de la población tiene acceso a uno de estos puntos a menos de 300 metros de su domicilio, mientras que el 43% dispone de alguno a menos de 100 metros.

Entre los refugios interiores se encuentran bibliotecas, centros cívicos, instalaciones deportivas, estaciones de transporte, museos, salas de exposiciones y centros comerciales. Se trata, en su mayoría, de edificios climatizados que ofrecen agua y zonas de estancia donde resguardarse de las altas temperaturas.

Por su parte, los refugios exteriores corresponden principalmente a parques y zonas verdes que, gracias a la sombra y la vegetación, contribuyen a reducir la sensación térmica y proporcionan un entorno más confortable durante los episodios de calor.

Recomendaciones para hacer frente al calor

Beber entre 1 y 1,5 litros de agua o zumos naturales al día, aunque se carezca de sed.

Tomar comidas ligeras y aumentar el consumo de ensaladas, verduras y frutas, para reponer las sales minerales que se pierden por el sudor.

Extremar las precauciones en caso de ingesta de medicamentos como diuréticos, psicofármacos, antihipertensivos.

Mantener el hogar fresco bajando las persianas de día y abriendo las ventanas de noche.

Refrescarse a menudo con duchas o toallas empapadas de agua.

Utilizar ventiladores, aire acondicionado o abanicos.

Evitar las horas de más sol en caso de salir a la calle.

Vestir ropa ligera.

Utilizar protección solar y gafas de sol.

Protegerse la cabeza del sol, con un gorro o sombrero.

Dar de beber frecuentemente a animales de compañía y dejarles descansar en un espacio fresco y seco durante las horas centrales del día.

El consistorio recuerda que estas medidas son especialmente importantes en los colectivos más vulnerables como niños, personas mayores, mujeres embarazadas, lactantes y personas dependientes o con problemas de salud.

¿Cómo identificar un golpe de calor?

El Ayuntamiento insiste en que se debe prestar especial atención ante la aparición de síntomas de un golpe de calor: