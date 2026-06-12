Tenperatura altuen aurrean babesteko deia egin du Bilboko Udalak, eta 6 hondartza berde atondu ditu
Asteburu honetako bero boladaren aurrean, Udalak gogorarazi du 134 aterpe klimatiko dituela, eta biztanleen % 96k etxetik 300 metro baino gutxiagora dutela horietakoren bat.
Abisu horien aurrean, Bilboko Udalak hidratatzeko eta babesteko deia egin die herritarrei, astebururako tenperatura altu iraunkorrak iragarri baitituzte. Horren aurrean, hiriko hondartza berdeetako dutxak jarri ditu martxan, besteak beste, Arraiz mendian, San Antonion, Ibaiederren, Etxebarrian, Ametzolan eta Sarrikon, bai eta Guggenheim museoaren ondoko ur-txorrotak eta Etxebarria parkeko haurrentzako jolasgunean ere.
Udalak, halaber, ura lainoztatzeko sistemak ipini ditu Indautxu plazan, eta behin-behineko 10 iturri jarri dituzte herritar asko pilatzen diren eremuetan, hiriko ia 600 iturri publikoren ohiko sarea indartzeko.
130 aterpe klimatiko baino gehiago
Gaur egun, Bilbok 134 aterpe klimatiko ditu hiri osoan: 68 barruko espazioak dira eta 66 kanpokoak. Udalaren datuen arabera, biztanleen % 96k puntu horietaren bat dute etxetik 300 metro baino gutxiagora, eta % 43k, berriz, babeslekuren bat du 100 metro baino gutxiagora.
Barrualdeko aterpetxeen artean, liburutegiak, gizarte-etxeak, kirol-instalazioak, garraio-geltokiak, museoak, erakusketa-aretoak eta merkataritza-guneak daude. Gehienak ura eskaintzen duten eraikin klimatizatuak dira.
Bestalde, kanpoko babesleku gehienak parke eta berdeguneak dira, itzalari eta landarediari esker sentsazio termikoa murrizten laguntzen dutenak, eta ingurune erosoa bermatzen dute beroaldietan.
Beroari aurre egiteko gomendioak
- Egunean 1-1,5 litro ur edo zuku natural edan, egarririk izan ez arren.
- Janari arinak hartu eta entsalada, barazki eta fruta gehiago jan, izerdiagatik galtzen diren gatz mineralak berritzeko.
- Arreta handiz jokatu diuretikoak, psikofarmakoak edota hipertentsioaren kontrakoak bezalako sendagaiak hartuz gero.
- Etxea fresko mantendu, pertsianak egunez jaitsiz eta leihoak gauez irekiz.
- Sarritan, dutxekin edo urez bustitako eskuoihalekin freskatu.
- Haizagailuak, aire girotua edo abanikoak erabili.
- Ez kalera atera bero gehien egiten duen orduetan.
- Arropa arina jantzi.
- Erabili eguzkitako krema eta eguzkitako betaurrekoak.
- Burua eguzkitik babestu, txanoa edo kapela jantzita.
- Ura eman sarritan etxeko animaliei, eta utzi atseden hartzen egunaren erdiko orduetan.
Udalak gogorarazi du neurri horiek bereziki garrantzitsuak direla pertsona ahulenentzat; haurrentzat, adinekoentzat, haurdun dauden emakumeentzat, bularreko haurrentzat eta mendeko pertsonentzat edo osasun-arazoak dituztenentzat, alegia.
Nola identifikatu bero-kolpe bat?
Udalak azpimarratu du arreta berezia jarri behar dela bero-kolpe baten sintomak agertzen direnean:
- Larruazal gorritua, larruazal bero eta lehorraren sentsazioarekin.
- Arnasketa eta bihotz-taupada azeleratuak.
- Buruko mina.
- Nekea.
- Zorabioa.
- Goragalea.
- Sukarra.
- Bertigoa.
- Desorientazioa, delirioa edo nahasmendua.
- Konortea galtzea.