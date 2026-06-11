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Uda ate joka dela ondo igarriko da asteburuan

Zeru urdinak eta tenperatura beroak nagusi izango dira Euskal Herri osoan gaurtik eta, gutxienez, igandera bitartean. Gaur, hegoaldean batez ere, berotzen hasiko da, eta larunbatean eta igandean, aise gaindituko dira 30 ºC-ak lurralde guztietan, izan barnealdean, izan kostaldean. 

Done Jakue bidea egiten, Zanbrana, Araba. Argazkia: Yolanda Granados. 

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EITB

Azken eguneratzea

Ostiralean udaberri giroko eguraldia izango da. Egun eguzkitsua eta epel-beroa, barnealdean batez ere. Egunsentiko behe-lainoa desegin ostean, eguzkitsu geldituko da eguna. 10 ºC inguruko tenperaturekin abiatuko da, baita freskoago ere, Gasteiz inguruan, esaterako (7 ºC); baina, hegoaldeko haizeak lagundurik, tenperaturek koskatxo bat gora egingo dute, barnealdean bereziki, eta 26 eta 30 ºC-raino igoko dira. Kosta inguruan brisa izango da eta 23-24 ºC-tan joko dute goia termometroek. Arratsaldean brisa hori barnealdera zabalduz joango da. 

Larunbatean hego haizearen eraginez, tenperaturak nabarmen egingo du gora. Maximoak 30 ºC-tik gora geldituko dira ia lurralde osoan, eta Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdeko zenbait lekutan 35 ºC-ra ere iritsi daitezke. Egunsentiko behe-lainoak desegin ostean, eguzkitsu geldituko da, goi-hodei batzuekin. Haizea hego-ekialdetik ibiliko da, bolada gogor batzuekin mendi inguruetan. Arratsaldean, kostaldean, ekialdetik finkatuko da haizea eta itsasertzeko zenbait tokitan beroa zertxobait arinduko du.

Igandea ere eguzkitsua eta beroa izango da. Baliteke kostaldean brisaren ondorioz maximoak koska pare bat jaistea, baina gainerako lekuetan larunbateko balioak errepika daitezke. Goizean goizetik zerua ia oskarbi egongo da, goi-hodei batzuekin. Hala ere, arratsaldean baliteke bero-hodei batzuk garatzea barnealdean eta lekuren batean trumoi-ekaitzak jotzea, hegoaldean bereziki. Haizeak hegoaldetik joko du ahul, eguerdian brisa altxatuko du kostaldean eta arratsaldean barnealdera zabalduko da.

Udaberria Eguraldia

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