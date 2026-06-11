Uda ate joka dela ondo igarriko da asteburuan
Zeru urdinak eta tenperatura beroak nagusi izango dira Euskal Herri osoan gaurtik eta, gutxienez, igandera bitartean. Gaur, hegoaldean batez ere, berotzen hasiko da, eta larunbatean eta igandean, aise gaindituko dira 30 ºC-ak lurralde guztietan, izan barnealdean, izan kostaldean.
Ostiralean udaberri giroko eguraldia izango da. Egun eguzkitsua eta epel-beroa, barnealdean batez ere. Egunsentiko behe-lainoa desegin ostean, eguzkitsu geldituko da eguna. 10 ºC inguruko tenperaturekin abiatuko da, baita freskoago ere, Gasteiz inguruan, esaterako (7 ºC); baina, hegoaldeko haizeak lagundurik, tenperaturek koskatxo bat gora egingo dute, barnealdean bereziki, eta 26 eta 30 ºC-raino igoko dira. Kosta inguruan brisa izango da eta 23-24 ºC-tan joko dute goia termometroek. Arratsaldean brisa hori barnealdera zabalduz joango da.
Larunbatean hego haizearen eraginez, tenperaturak nabarmen egingo du gora. Maximoak 30 ºC-tik gora geldituko dira ia lurralde osoan, eta Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdeko zenbait lekutan 35 ºC-ra ere iritsi daitezke. Egunsentiko behe-lainoak desegin ostean, eguzkitsu geldituko da, goi-hodei batzuekin. Haizea hego-ekialdetik ibiliko da, bolada gogor batzuekin mendi inguruetan. Arratsaldean, kostaldean, ekialdetik finkatuko da haizea eta itsasertzeko zenbait tokitan beroa zertxobait arinduko du.
Igandea ere eguzkitsua eta beroa izango da. Baliteke kostaldean brisaren ondorioz maximoak koska pare bat jaistea, baina gainerako lekuetan larunbateko balioak errepika daitezke. Goizean goizetik zerua ia oskarbi egongo da, goi-hodei batzuekin. Hala ere, arratsaldean baliteke bero-hodei batzuk garatzea barnealdean eta lekuren batean trumoi-ekaitzak jotzea, hegoaldean bereziki. Haizeak hegoaldetik joko du ahul, eguerdian brisa altxatuko du kostaldean eta arratsaldean barnealdera zabalduko da.
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Giro oso estalia eta freskoa asteko lehen egunetan
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Nola bizi zituzten eklipseak gure arbasoek?
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Eguzki eklipse osoaren hiru fenomenoak ikusgai, errealitate areagotuari esker
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Tenperatura maximoak 10 gradu inguru jaitsiko dira kostaldean, eta altuenak 25 gradutik behera kokatuko dira. Barnealdean, oro har, 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira altuenak, baina Arabako Errioxan eta Nafarroako Erriberan 35 gradutik gorakoak izan litezke.
Bero itogarria zazpigarren egunez, nahiz eta kostaldean brisak atseden pixka bat eman duen
Kantauri isurialdeko barnealdeko bailaretan neurtu dituzte maximoak. Laudio, esaterako, 38,5 gradura iritsi da, inoiz maiatzean izan den altuena. Bihar, osteguna, alerta laranjan jarraituko dugu tenperatura altu iraunkorrengatik.
Alerta laranja ezarri dute beroagatik, baina kostaldean brisa sartu eta tenperatura maximoak jaitsi egingo dira
Barnealdean tenperatura maximoak bere horretan mantenduko dira. Ostegunean berriro alerta laranja aktibatuko da eta ostiralean maximoak nabarmen jaitsiko dira.
Beroak ez du atsedenik ematen eta tenperatura minimo historikoak utzi ditu
Gaua tropikala izan da, batez ere kostaldean eta isurialde kantauriarrean. EAEko lau estazio meteorologikoek minimo historikoak errejistratu dituzte, udan ere inoiz ez dira hain tenperatura altuak jaso. Ondoren, egunean zehar, hainbat udalerrik 35 ºC-ak gainditu dituzte, nahiz eta maiatzean egon.