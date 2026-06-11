El verano llama ya a la puerta con un fin de semana de sol y calor

Hoy viernes, disfrutaremos de un ambiente soleado y se notará ya un ascenso de las temperaturas, sobre todo en el sur. Disipadas algunas brumas y nieblas de primeras horas, los cielos permanecerán despejados durante toda la jornada. Las temperaturas máximas seguirán subiendo, notándose especialmente en puntos del interior, donde las máximas rondarán los 26-30 ºC. En la línea costera, la brisa no dejará que suban tanto y se quedarán en torno a los 22-23 ºC. El viento soplará del nordeste.

El sábado el viento sur hará que las temperaturas suban de forma notable. Las máximas superarán los 30 ºC en casi todo el territorio, pudiendo alcanzar los 35 ºC en puntos del interior de Bizkaia y Gipuzkoa. Tras disiparse las nieblas matinales, el cielo quedará prácticamente despejado, con algunas nubes altas, sobre todo a partir de media tarde. El viento soplará del sureste con algunas rachas fuertes en zonas de montaña. En algunas zonas del litoral entrará la brisa en las horas centrales o por la tarde y aliviará algo el calor.

El domingo también será soleado y caluroso. Si bien en la costa las temperaturas tenderán a bajar algo, en el resto podrían repetirse los valores del sábado. Desde primeras horas de la mañana los cielos estarán prácticamente despejados con algunas nubes altas, aunque por la tarde podrían desarrollarse algunas nubes de evolución en el interior, que podrían dejar chubascos ocasionales de carácter tormentoso, más probables en puntos del sur. El viento soplará flojo del sur, con brisas desde la mañana en la costa y por la tarde en el interior.