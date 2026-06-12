San Mamés acoge hoy la gran fiesta de graduación de EHU
Se trata de la primera graduación conjunta de EHU que reunirá a más de 4000 estudiantes de último año de grado y posgrado. El acto arrancará a las 18:30 horas y contará con las actuaciones de los grupos Nogen y Janus Lester, además de los bertsolaris Maialen Lujanbio y Amets Arzallus, entre otros.
Todo está listo para la primera graduación conjunta de EHU que se celebra hoy en el estadio de San Mamés (Bilbao). Cerca de 4000 alumnos y alumnas que finalizan sus estudios participarán en el acto de fin de grado y posgrado que contará con la participación, entre otros, de los grupos Nøgen y Janus Lester y de los bertsolaris Maialen Lujanbio y Amets Arzallus.
El alumnado que este curso va a finalizar sus estudios y se ha inscrito ha sido convocado para las 16:00 horas para que, en los tres photocalls que se instalarán en la zona de San Mamés, puedan perpetuar el día grande con sus familiares, amistades y compañeros y compañeras.
El gran evento podrá seguirse en directo en Orain y en la plataforma ETBON a partir de las 18:30 horas. Además, los programas Biba Zuek (ETB1) y Quédate (ETB2) realizarán conexiones en directo.
Todavía hay entradas a la venta por 19,95 euros en la web de EHU.
Txapelas en vez de birretes
La "catedral" habilitará una silla por cada estudiante inscrito, organizando a los asistentes por facultades y áreas de conocimiento. El protocolo arrancará con una vistosa comitiva en la que los y las jóvenes desfilarán luciendo sus bandas académicas tintadas con los colores de sus respectivas disciplinas. La novedad de este año es que EHU ha repartido entre sus graduados y graduadas txapelas, en sustitución de los birretes.
Frente a ellos se situará el escenario reservado para las autoridades, mientras que las y los doctores ocuparán las primeras filas, marcando el inicio de un evento inédito.
El evento podrá seguirse a través de tres pantallas gigantes colocadas en el estadio.
Música en directo y bertsos
EHU ha confirmado las actuaciones del grupo Nøgen, cuya vocalista Ane Negueruela ejerce medicina tras graduarse en EHU, y Janus Lester, liderado por el doctor en Química Jokin Pinacho. La tradición oral vasca brillará de la mano de los bertsolaris Maialen Lujanbio y Amets Arzallus, campeones de bertsolaritza y antiguos alumnos de Bellas Artes y Periodismo.
Por otra parte, la ciencia tendrá su espacio con la ponencia "El futuro del pasado", impartida por el consejero vasco Juan Ignacio Pérez Iglesias.
Solidaridad con Palestina
EHU ha querido mantener su firme compromiso humano, iniciado a principios de curso, con un gesto de apoyo al pueblo palestino; por ello, la programación oficial del 12 de junio incluye una emotiva actuación de la vocalista del grupo Sol Band Gaza.
Homenaje al antiguo alumnado
Aprovechando la magnitud de la cita, la dirección universitaria entregará los galardones EHUalumni 2026 para homenajear a profesionales que encarnan fielmente los valores institucionales. Recogerán las distinciones la arquitecta Sofía Arribas, la ingeniera Itxaso Ariza, el abogado Iñigo Lamarka, la economista Teresa Madariaga, la exjugadora de fútbol Iraia Iturregi, y Carmen Mijangos, investigadora pionera en la Facultad de Ciencia y Tecnología.
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