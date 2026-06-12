San Mamés acoge hoy la gran fiesta de graduación de EHU

Todo está listo para la primera graduación conjunta de EHU que se celebra hoy en el estadio de San Mamés (Bilbao). Cerca de 4000 alumnos y alumnas que finalizan sus estudios participarán en el acto de fin de grado y posgrado que contará con la participación, entre otros, de los grupos Nøgen y Janus Lester y de los bertsolaris Maialen Lujanbio y Amets Arzallus.

El alumnado que este curso va a finalizar sus estudios y se ha inscrito ha sido convocado para las 16:00 horas para que, en los tres photocalls que se instalarán en la zona de San Mamés, puedan perpetuar el día grande con sus familiares, amistades y compañeros y compañeras.

El gran evento podrá seguirse en directo en Orain y en la plataforma ETBON a partir de las 18:30 horas. Además, los programas Biba Zuek (ETB1) y Quédate (ETB2) realizarán conexiones en directo.

Todavía hay entradas a la venta por 19,95 euros en la web de EHU.