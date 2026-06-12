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EHUk graduazio ekitaldi handia egingo du gaur San Mamesen

Lehen aldiz, Euskal Herriko unibertsitate publikoan ikasketak amaitzen dituzten gradu eta graduondoko azken urteko 4.000 ikasle baino gehiago bilduko dira ekitaldi bakarrean. Jaia 18:30ean hasiko da eta Nogen eta Janus Lester taldeek eta Maialen Lujanbio eta Amets Arzallus bertsolariek parte hartuko dute, besteak beste. 

EHU joxerra bengoetxea estitxu garai
Joxerramon Bengoetxea eta Estitxu Garai, ekitaldiaren aurkezpenean. Artxiboko argazkia: EHU
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EITB

Azken eguneratzea

Dena prest dute San Mamesen, gaur EHUk lehen aldiz egingo duen gradu eta graduondo amaierako ekitaldi bateraturako. Aurten Euskal Herriko unibertsitate publikoan ikasketak amaitzen dituzten 4.000 ikasle inguru elkartuko dira, eta, besteak beste, Nøgen eta Janus Lester musika taldeak eta Maialen Lujanbio eta Amets Arzallus bertsolariak arituko dira oholtza gainean.

Ikasketak amaitzera doazen eta izena eman duten ikasleak 16:00etarako deitu dituzte San Mames inguruan jarriko diren hiru photocall guneetan, egun handia betikotzeko aukera izan dezaten euren senide, lagun eta ikaskideekin.

EHUren gradu eta graduondo amaierako ekitaldi bateratu zuzenean jarraitu ahal izango da Orain-en eta y ETBON plataforman, 18:30etik aurrera.

Sarrerak oraindik salgai daude, EHUren webgunean, 19,95 euroan. 

Birretak ez, txapelak banatuko dituzte

San Mamesko "katedralak" aulki bana izango du izena emandako ikasleentzat, eta fakultate eta jakintza-arloen arabera antolatuko dituzte. Protokoloari hasiera emateko, gazteek desfile ikusgarria egingo dute, bakoitzak bere diziplinari dagokion koloreko banda akademikoa soinean duela. Aurtengo berrikuntza nagusia da EHUk txapelak banatuko dizkiela graduatuei, birretak beharrean.

Parean agintarientzat gordetako agertokia egongo da, eta doktoreek lehen lerroak hartuko dituzte, aurrekaririk gabeko ekitaldi bati hasiera emateko

Ekitaldia hiru pantaila erraldoiren bidez jarraitu ahal izango da.

Musika zuzenean eta bertsoak

Oholtza gainean, Nøgen eta Janus Lester taldeak arituko dira. Nøgen taldeko abeslaria, Ane Negueruela, medikuntza arloan ari da lanean EHUn graduatu ondoren; Janus Lester, berriz, Jokin Pinacho Kimikako doktoreak gidatzen du. Bertsoak ere bere tartea izango du gaurko ekitaldian, Maialen Lujanbio eta Amets Arzallus bertsolarien eskutik; biak Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Nagusiko txapeldunak dira, baita Arte Ederretako eta Kazetaritzako ikasle ohiak ere.

Bestalde, zientziak ere bere lekua izango du Juan Ignacio Perez Iglesias sailburuak emango duen "Iraganaren etorkizuna" hitzaldiarekin. 

Palestinarekiko elkartasuna

EHUk ikasturte hasieran abiatutako giza konpromiso irmoari eutsiko dio, herri palestinarrari babesa agertuz; hori dela eta, Sol Band Gaza taldeko abeslariak emanaldi hunkigarria egingo du. 

Ikasle ohiei omenaldia

EHUko Zuzendaritzak 2026ko EHUalumni sariak banatuko ditu, erakundearen balioak zintzotasunez islatzen dituzten profesionalak omentzeko. Sarituak honako hauek izango dira: Sofia Arribas arkitektoa, Itxaso Ariza ingeniaria, Iñigo Lamarka abokatua, Teresa Madariaga ekonomialaria, Iraia Iturregi futbolari ohia eta Carmen Mijangos Zientzia eta Teknologia Fakultateko ikertzaile aitzindaria.

18:00 - 20:00
Bilbo Gizartea EHU

Zure interesekoa izan daiteke

115 ikastoletako lehendakariek agerraldia egin dute
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Oztopoen aurrean 'sare sendo bat' osatzen dutela adierazi dute 115 zentroetako lehendakariek

Euskal Herriko 115 ikastoletako lehendakariek agerraldi jendetsua egin dute gaur arratsaldean Hernanin (Gipuzkoa). Azken boladan izandako auzien balorazioa egiteko eta emandako erantzun kolektiboaren balioa goratzeko agerraldia izan da. Ekitaldian, Oier Sanjurjo Nafarroako Ikastolen Elkarteko lehendakariak, Erik Etxart Seaskako lehendakaritzako kideak eta Nekane Artola Ikastolen Elkarteko lehendakariak hartu dute hitza. Azkenaldiko oztopoen aurrean ere 'indartsu eta gogotsu' arituko direla 'euskarazko hezkuntza baten alde' adierazi dute. Bi kasu aipatu dituzte bereziki: Lodosako kasua: Nafarroako Gobernuak Ibaialde ikastolari Haur Hezkuntzako ituna kentzeko egindako saiakera eta eskualdeak emandako babesa. Baxoaren borroka: Ipar Euskal Herrian azterketak euskaraz egin ahal izateko ikasle zein eragileek erakutsitako konpromisoa.

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