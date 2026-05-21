La fiesta que celebrará la Universidad del País Vasco (EHU) en el estadio de San Mamés el 12 de junio como acto de fin de grado y posgrado contará con las actuaciones musicales de los grupos Nogen y Janus Lester, además de los bertsolaris Maialen Lujanbio y Amets Arzallus.

"Todas y todos los artistas son exestudiantes de la EHU. Porque ese es uno de los objetivos del evento, celebrar la universidad pública ", ha destacado el rector de la EHU Joxerramon Bengoetxea, quien junto a la vicerrectora del campus de Bizkaia y de Comunicación, Estitxu Garai, ha presentado el cartel del evento esta mañana en una comparecencia en el estadio bilbaíno. "Será un acto muy especial. Porque defender la universidad pública también es celebrarla, acompañarla y reconocer públicamente lo que aporta a nuestra sociedad".

Es la primera vez que se celebra este acto conjunto de fin de grado y posgrado de la EHU, que aspira a ser “un punto de encuentro y también el día de la universidad pública”. Según han anunciado en la presentación, durante la jornada se entregarán los premios EHUalumni 2026 y también habrá tiempo para la divulgación científica; el consejero de Ciencia, Universidades e Investigación del Gobierno vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ofrecerá la lectura titulada 'El futuro del pasado'.

El acto, que estará abierto a toda la sociedad, concluirá con un gesto de solidaridad hacia Palestina con la actuación de la cantante del grupo palestino Sol Band.

Las entradas pueden adquirirse por 19,95 euros en la web de universidad pública.

Exestudiantes de la EHU

Tal y como ha destacado Bengoetxea, el apartado musical estará protagonizado por artistas que cursaron sus estudios en la EHU. Actuará el grupo Nogen, cuya cantante, Ane Negueruela, estudió Medicina en la EHU y ejerce actualmente como médica.

La segunda actuación correrá a cargo de Janus Lester. Su vocalista, Jokin Pinacho, se graduó en Química y defendió su tesis doctoral el pasado año en la EHU.

El programa también contará con la participación de los bertsolaris Maialen Lujanbio y Amets Arzallus; Lujanbio se licenció en Bellas Artes, mientras que Arzallus cursó estudios de Periodismo.