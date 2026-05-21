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El líder del grupo ETS, Iñigo Etxezarreta, será el pregonero de las Fiestas de La Blanca

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz valora su aportación a la música, al euskera y a la cultura en general.
Iñigo ETS
El íder del grupo ETS, Iñigo Etxezarreta. Foto: EITB Media
Euskaraz irakurri: ETS taldeko buru Iñigo Etxezarreta izango da pregoilaria Andre Maria Zuriaren jaietan
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EITB

Última actualización

El cantante, compositor y líder del grupo ETS, Iñigo Etxezarreta, será el encargado de anunciar las fiestas en honor a la patrona de Vitoria-Gasteiz, la Virgen Blanca, como reconocimiento a su aportación a la música, al euskera y a la cultura en general, así como su fuerte vínculo con la capital alavesa.

Durante su presentación en rueda de prensa, la concejala de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera, ha destacado que Etxezarreta "es la persona más adecuada para anunciar las fiestas de Vitoria-Gasteiz", ya que "forma parte de la historia de la música vasca".

"El éxito que está viviendo actualmente ETS es innegable, ha traspasado las fronteras de Euskal Herria llenando plazas como Madrid y Barcelona con música en euskera. Etxezarreta como cabeza visible de este grupo se ha convertido en un referente de la cultura vasca y del euskera y ha sabido conectar con toda una generación", ha valorado.

Tres días en el Buesa

Además de sus sonados y multitudinarios conciertos en el Movistar Arena de Madrid y en el Palau Sant Jordi de Barcelona, la banda llenó el BEC durante tres jornadas consecutivas y hará otro triplete en el Buesa Arena gasteiztarra el próximo año.

Además de su notable trayectoria, la edil ha recordado el fuerte vínculo del cantante con Vitoria-Gasteiz y sus fiestas: "Iñigo nació en Vitoria-Gasteiz, se ha criado aquí y ahora, a pesar de que su éxito traspasa estas fronteras, sigue eligiendo nuestra ciudad para vivir, muestra inequívoca del cariño y compromiso firme con esta capital", ha subrayado.

Desde el Ayuntamiento vitoriano han señalado que antes de dedicarse a la música Etxezarreta se graduó en Ingeniería Industrial por Mondragon Unibertsitatea, completando además una doble diplomatura en Ingeniería Mecánica en el INSA de Toulouse (Francia).

Por todo ello, el Departamento de Cultura y Educación lo ha elegido como la persona para llamar a la fiesta a todos y todas las gasteiztarras, en un acto que se celebrará el domingo, 2 de agosto, a las 21.30 horas, en la Plaza Nueva.

Vitoria-Gasteiz Música Cultura Sociedad

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