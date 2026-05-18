El “callo solar” no existe: dermatólogos alertan del riesgo de normalizar el daño solar
El bronceado no es una señal de salud, sino una respuesta defensiva de la piel ante el daño solar. Así lo advierten los dermatólogos ante el auge en redes sociales de conceptos como el “callo solar”, una supuesta adaptación de la piel al sol que, según los especialistas, carece de base científica y puede resultar peligrosa.
“El callo solar es una palabra nueva y que no es real como protección solar”, explica Begoña Ramos, dermatóloga de Osakidetza en el Hospital de Urduliz. “La síntesis de melanina protege del sol, pero no lo podemos utilizar como método de protección solar porque puede llegar a ser peligroso”, añade.
La especialista insiste en que el bronceado aparece cuando la piel ya ha recibido suficiente radiación ultravioleta como para activar sus mecanismos de defensa. “Ese acostumbrarse al sol genera daño en las células y luego tiene consecuencias”, subraya.
Solo tres de cada diez personas se protegen a diario del sol, y el 38 % sigue asociando el bronceado con salud o belleza
Las consecuencias no siempre son visibles de inmediato. El daño solar se acumula y puede derivar años después en fotoenvejecimiento, manchas o incluso cáncer de piel. “El daño en el ADN no se ve pero existe”, recuerda Ramos.
La preocupación de los especialistas coincide con los datos del Observatorio Heliocare, respaldado por entidades dermatológicas y contra el cáncer: aunque el 97 % de la población conoce los riesgos del sol, solo tres de cada diez personas se protegen a diario.
Además, el 38 % sigue asociando el bronceado con salud o belleza y solo el 42 % reaplica correctamente el protector solar.
Los dermatólogos alertan también sobre los sprays nasales de bronceado con melanotan o los “sun tattoos”
Los dermatólogos alertan también sobre otras tendencias virales sin respaldo científico, como los sprays nasales de bronceado con melanotan (una sustancia no autorizada) o los llamados “sun tattoos”, dibujos y marcas logrados mediante exposiciones desiguales al sol que implican quemaduras cutáneas.
La prevención sigue siendo la herramienta más eficaz
Los expertos recomiendan evitar la exposición solar entre las 12:00 y las 16:00 horas, usar protección solar SPF 30 o superior, reaplicarla cada dos horas y combinarla con gorros, gafas y ropa adecuada.
El foco está especialmente en los menores. Las quemaduras solares antes de los siete años están directamente relacionadas con un mayor riesgo de melanoma en la edad adulta. Por ello, Ramos insiste en extremar las precauciones con los niños y evitar cualquier exposición prolongada sin protección.
Cada año se diagnostican en España más de 6800 casos de melanoma, uno de los cánceres de piel más agresivos. Sin embargo, los especialistas recuerdan que gran parte de estos casos pueden prevenirse con hábitos adecuados de fotoprotección.
Además de sus riesgos, el sol también tiene efectos beneficiosos para el organismo: contribuye a la síntesis de vitamina D, mejora el estado de ánimo y puede utilizarse en algunos tratamientos médicos.
El problema aparece cuando la exposición supera la capacidad de la piel para reparar el daño acumulado. Por eso, los dermatólogos insisten en que la clave no está en evitar el sol por completo, sino en relacionarse con él de forma responsable.
Te puede interesar
Será noticia: Llega el calor, Zapatero bajo la lupa y máxima tensión en Cuba
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Retenciones en la N-1 en Ordizia por la avería de un camión
Las colas afectan al sentido Vitoria-Gasteiz. El vehículo averiado está provocando problemas de circulación en la carretera.
Mercados y semilleros se llenan de gente para iniciar la temporada de siembra
Mayo es un mes clave para la huerta: marca la transición entre los cultivos de invierno y los de verano. Tras recoger las últimas habas, coles y guisantes, llega el momento de sembrar los productos estivales. Con la llegada del sol y las primeras temperaturas cálidas, mercados y semilleros comienzan a llenarse de personas deseosas de empezar a sembrar.
Los médicos afirman que continuarán con las movilizaciones mientras el Ministerio no se siente a negociar
Médicos y facultativos están inmersos en la cuarta semana de huelga para exigir mejores condiciones laborales y afirman que continuarán movilizánse hasta que la situación entre en la senda de la solución. No descartan una huelga indefinida.
Facua denuncia "el colapso" del Juzgado de Bilbao encargado de las cláusulas hipotecarias abusivas y pide medidas al CGPJ
El Consejo General del Poder Judicial reconoce "la extraordinaria carga de trabajo" de los órganos judiciales y traslada la queja a Justicia del Gobierno Vasco.
"Hiztegi Bat", una nueva forma de aprender euskera con las letras de Gorka Urbizu
Beñat Erazuma Urbizu ha creado la web 'Hiztegi Bat', que puede ser muy útil para quienes están aprendiendo euskera o para fans de Berri Txarrak y Gorka Urbizu. La web consta de tres apartados: el alfabeto, el juego de completar los huecos y la enciclopedia de canciones.
El cribado de cáncer de mama se ampliará progresivamente a mujeres de entre 45 y 74 años
Hasta la fecha, la cartera común de servicios establecía la realización de una mamografía cada dos años para mujeres de entre 50 y 69 años. Ahora, la nueva propuesta mantiene la periodicidad bienal para todo el nuevo rango de edad.
Los genetistas confirman que la sangre en la navaja de caso Aguirre es de la víctima
Los ertzainas que han testificado hoy han confirmado la existencia de ADN de los dos varones acusados en los cordones de una zapatilla que se habrían intercambiado tras los hechos, supuestamente para facilitar la huida del principal acusado, quien supuestamente perdió una de las suyas durante el altercado, así como en el pantalón de uno de los acusados.
Condenado a 27 años de prisión el asesino de Maialen Mazón
La jueza ha condenado al marido de la víctima a 25 años de cárcel por un delito de asesinato con alevosía en concurso con dos delitos de aborto con la agravante de parentesco -estaba embarazada de gemelos- y otros dos años como autor de un delito de abandono de menor -la hija de la pareja de dos años permaneció sola durante 18 horas junto al cadáver de su madre-.