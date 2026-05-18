El “callo solar” no existe: dermatólogos alertan del riesgo de normalizar el daño solar

El bronceado no es una señal de salud, sino una respuesta defensiva de la piel ante el daño solar. Así lo advierten los dermatólogos ante el auge en redes sociales de conceptos como el “callo solar”, una supuesta adaptación de la piel al sol que, según los especialistas, carece de base científica y puede resultar peligrosa.

“El callo solar es una palabra nueva y que no es real como protección solar”, explica Begoña Ramos, dermatóloga de Osakidetza en el Hospital de Urduliz. “La síntesis de melanina protege del sol, pero no lo podemos utilizar como método de protección solar porque puede llegar a ser peligroso”, añade.

La especialista insiste en que el bronceado aparece cuando la piel ya ha recibido suficiente radiación ultravioleta como para activar sus mecanismos de defensa. “Ese acostumbrarse al sol genera daño en las células y luego tiene consecuencias”, subraya.