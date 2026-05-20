El cribado de cáncer de mama se ampliará progresivamente a mujeres de entre 45 y 74 años

La Comisión de Salud Pública del Estado español ha aprobado una propuesta para ampliar la población diana del programa de cribado poblacional de cáncer de mama a mujeres de entre 45 y 74 años. La medida deberá implantarse en todas las comunidades autónomas, que dispondrán de hasta seis años para alcanzar una cobertura cercana al 100 % en los nuevos grupos de edad.

Hasta la fecha, la cartera común de servicios establecía la realización de una mamografía cada dos años para mujeres de entre 50 y 69 años. Ahora, la nueva propuesta mantiene la periodicidad bienal para todo el nuevo rango de edad.

En la Comunidad Autónoma Vasca, Osakidetza ha extendido este año el programa de cribado de cáncer de mama a todas las mujeres de entre 48 y 69 años, rebajando en dos años la edad de participación, y desde 2027 se prevé bajar la edad a 45 años. Por su parte, en Navarra, el programa público de Osasunbidea se dirige actualmente a mujeres de entre 45 y 69 años. Además, algunas mujeres de 40 a 44 años pueden entrar en el programa si tienen antecedentes familiares de riesgo.

Según ha informado el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, el impacto presupuestario ascenderá a 534 millones de euros entre 2025 y 2029, aunque el coste real será menor, porque varias comunidades autónomas ya han iniciado la incorporación progresiva de los nuevos grupos de edad.

Esta medida se plantea a raíz de las recomendaciones de la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RedETS) y del Consejo de la Unión Europea, y también por la evidencia clínica, que indica que alrededor del 10 % de los cánceres de mama en España se diagnostican en mujeres menores de 50 años.



La evidencia científica apunta en ese primer tramo de 45 a 49 que el cribado contribuye a reducir la mortalidad y favorece la detección de tumores en estadios más precoces.