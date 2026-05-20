Bularreko minbizia atzemateko baheketa programa 45 eta 74 urte arteko emakumeetara zabalduko da pixkanaka

Orain arte, bi urtero baheketa egiteko Estatuko Osasun Publikoaren Batzordeak ezarritako adin tartea 50etik 69ra artekoa zen. Gaur iragarritako neurriarekin, bost urte lehenago hasiko dira azterketa egiten, eta bost urte beranduago amaitu. 

 

Artxiboko irudia. Argazkia: Irekia
EITB

Estatuko Osasun Publikoko Batzordeak zabaldu egin du bularreko minbizia atzemateko programa; aurrerantzean, 45 urtetik 74 urtera arteko emakumeei egingo zaie baheketa. Erkidego guztietan ezarri beharko da neurria, eta horretarako, sei urtera arteko tartea izango dute pixkanaka egokitzen joateko. 

Orain arte, bi urtero baheketak egiteko Estatuak ezarritako adin tartea 50-69 da. Gaur iragarritako programak bi urteko maiztasunari eusten dio, baina bost urte lehenago hasiko dira emakumeei azterketak egiten, eta bost urte beranduago amaitu. 

Erkidego guztiek bete beharreko baldintza da hori, baina tokian-tokian programek euren ñabardurak dituzte. Hego Euskal Herriari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoan Osakidetzak 2026 honetatik aurrera 48tik 69 urte arteko emakumeei egiten die baheketa, eta datorren urtetik aurrera, 45era jaistea aurreikusten da.

Nafarroan, bestalde, Osasunbidearen programa 45-69 urteko emakumeei zuzenduta dago. Bi erkidegoetan, minbizi kasuen aurrekariak dituztenek 40 urtetik aurrera has daitezke baheketak egiten. 

Espainiako Gobernuko Osasun Ministerioak jakinarazi duenez,  2025-2029 urte artean 534 milioi euroko aurrekontua izango du gaur iragarritako neurriak. Halere, hainbat erkidegotan —EAEn eta Nafarroan, kasurako— adin tarteak zabaltzen hasita daude lehendik, eta aurrekontu hori ez da zehatza.

Osasun Teknologiak Ebaluatzeko Agentzien Sareak (RedETS) eta Europar Batasuneko Kontseiluak emandako gomendioak eta ebidentzia klinikoak hartu dira kontuan, baheketa programa egokitzeko.  Estatuko datuen arabera, bularreko minbizien % 10 inguru 50 urtetik beherako emakumeetan atzematen dira.

Halaber, azken urteotako emaitzek erakusten dute 45-49 urte artean atzemandako kasuetan, hilkortasun tasa txikiagoa dela, tumoreak fase goiztiarretan aurkitzen direlako, oro har. 

