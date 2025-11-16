Osasuna
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Osakidetzak 45 urtera aurreratuko du bularreko minbizia atzemateko baheketa, eta bere gain hartuko ditu egun pribatura bideratzen dituen abortuak

Osasun sailburuak iragarri duenez, progresiboki hasiko dira haurdunaldiaren borondatezko etenak egiten, "bi urteren buruan" beren gain hartzeko aurreikuspenarekin. Gainera, 2027rako, 45 urtera jaitsiko da bularreko minbizia atzemateko baheketen adina.

Mujer realiza una mamografía
Mamografia baten azpian dagoen emakume baten irudia. Argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bi urteko epean, gaur egun "pribatura bideratzen dituen abortu guztiak" bere gain hartuko ditu Osakidetzak, eta 45 urtera jaitsiko du bularreko minbizia detektatzeko baheketa, Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak iragarri duenez.

El Correo egunkariak igande honetan argitaratu duen elkarrizketa batean Martinezek azaldu duenez, progresiboki hasiko dira haurdunaldiaren borondatezko etenak egiten, "bi urteren buruan" beren gain hartzeko aurreikuspenarekin. 

Ildo horretan, adieraz du klinika pribatuei urtean 1,2 milioi euro ordaintzen dizkietela zerbitzu hori emateagatik, baina 2026an 500 000 euro "aurreztuko" dituztela abortuak beren gain hartuta.

"Haurdunaldia eteteko eskubidea bermatuta zegoen Euskadin, eta funts publikoekin egiten zen baimendutako kliniketan", esan du. "Orain, baina, Osakidetzak eta Eusko Jaurlaritzak emakumearen eskubide horrekin duten konpromisoa are indartsuagoa izatea bermatu nahi dugu, keinu sinboliko horrekin sisteman integratuz", erantsi du.

Bularreko minbiziari dagokionez, iragarri du datorren urtean Osakidetzak 48 urtera aurreratuko duela baheketarako gutxieneko adina.

"Baina 2027rako are gehiago aurreratuko dugu, 45 urtera iritsi arte. Tumore kasu asko ari gara ikusten emakume gazteen artean", azpimarratu du.

 

Osakidetza Abortoa Gaixotasunak Minbizia Gizartea Osasuna Euskal Autonomia Erkidegoa

Zure interesekoa izan daiteke

GASTEIZ ELKARRETARATZEA MAIALEN MAZON
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Maialen Mazonen hilketaren instrukzioa amaituta, 45 urteko espetxe-zigorra eskatu dute akusatuarentzat 

Gasteizen zein euskal gizartean, oro har, hotzikara eragin zuen 2023an kasuak. Haurdun zegoela, 13 labankadaz hil zuen ustez bikotekide ohiak Maialen, 2 urteko alabaren aurrean. Laster aukeratuko da epaimahaia, eta, ondoren, epaiketa 2026ko lehen sehilekoan egiteko data ezarriko da. Kasuak ezbaian jarri zuen Ertzaintzaren indarkeria matxistaren inguruko protokoloa.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X