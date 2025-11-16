Osakidetza bajará a los 45 años el cribado de cáncer de mama y asumirá todos los abortos que ahora deriva a la privada
Osakidetza asumirá en dos años "todos los abortos que ahora deriva a la privada" y bajará a 45 años el cribado para detectar el cáncer de mama, según ha anunciado el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez.
Martinez, en una entrevista que publica este domingo el diario El Correo, ha explicado que se van a empezar a hacer en el Servicio Vasco de Salud las interrupciones voluntarias del embarazo de manera progresiva con la previsión de asumirlos "de forma total en dos años".
Según ha indicado, "a las clínicas les pagamos por prestarnos este servicio 1,2 millones de euros al año, pero en 2026 les vamos a quitar ya 500 000".
Tras señalar que "el derecho a la interrupción del embarazo ya estaba garantizado en Euskadi y se realizaba con fondos públicos en clínicas autorizadas", ha afirmado que "ahora hemos querido garantizar que el compromiso de Osakidetza y del Gobierno vasco con ese derecho de la mujer es aún más fuerte, integrándolo en el sistema con este gesto simbólico".
Respecto al cáncer de mama, ha anunciado que el próximo año se va a bajar en Osakidetza "a 48 los años de edad a la que se invita a las mujeres a realizarse" la prueba para su detección.
"Pero para 2027 lo bajaremos aún más, hasta llegar a los 45. Hablamos de mujeres jóvenes, donde cada vez vemos más casos de tumores y más agresivos", ha añadido.
