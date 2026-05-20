Facua denuncia "el colapso" del Juzgado de Bilbao encargado de las cláusulas hipotecarias abusivas y pide medidas al CGPJ
La asociación de consumidores Facua-Euskadi ha pedido reforzar el juzgado de Bilbao especializado en gastos hipotecarios porque está "colapsado" y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha remitido la reclamación al Gobierno Vasco para que aporte más medios.
En su escrito, Facua ha reclamado al CGPJ "que se lleve a cabo un refuerzo del personal y medios técnicos de la Plaza número 15, Sección de lo Civil, del Tribunal de Instancia de Bilbao, un juzgado especializado en los procedimientos por cláusulas abusivas bancarias".
La asociación ha explicado que ese juzgado "padece un retraso importante en la tramitación de los procedimientos que le han sido asignados, lo que impide que pueda desarrollarse realmente el derecho a la tutela judicial efectiva".
Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, esta plaza ha recibido los procedimientos por cláusulas abusivas bancarias que, con anterioridad a esta reforma, correspondían al Juzgado especial para estos asuntos.
A la demora que ya sufría el Juzgado especial, "se suma ahora el retraso provocado por las labores que han sido precisas desarrollar para garantizar el cumplimiento de la norma", ha constatado.
Por ello, "los consumidores que demandaron a las entidades financieras se ven obligados a esperar años para que sus procedimientos sean vistos por este órgano, lo que provoca un retraso total y absolutamente inaceptable en el desarrollo de estos casos".
Facua-Euskadi ha reclamado al CGPJ "que lleve a cabo cuantas acciones sean precisas para reforzar el personal y los medios técnicos" de esa plaza con el fin de que los pleitos asignados puedan ser resueltos con mayor celeridad.
En su respuesta, el Consejo General del Poder Judicial ha reconocido ser consciente "de la extraordinaria carga de trabajo" que soportan los órganos judiciales. Por ello, ha informado de que ha dado traslado de la queja a la Dirección de Justicia del Gobierno vasco "para que tenga conocimiento de los hechos y, en su caso, adopte medidas para subsanar las deficiencias que se detecten en relación con los medios humanos y materiales".
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