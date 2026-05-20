Los genetistas confirman que la sangre en la navaja de caso Aguirre es de la víctima

Los expertos genetistas de la policía científica de la Ertzaintza que han declarado este miércoles en la novena jornada del juicio por la muerte de Lukas Aguirre, fallecido el día de Navidad de 2022 tras recibir dos puñaladas en San Sebastián, han confirmado que la sangre hallada en la navaja supuestamente empleada en el crimen correspondía a la víctima, si bien, han explicado que no encontraron restos de ADN en el mango del arma, donde por otra parte tampoco se descubrieron huellas dactilares.

A preguntas de las partes, han aclarado que aunque las cachas de la navaja son rugosas no pudieron localizar ADN suficiente en ellas, tal vez porque la muestra se pudo deteriorar por el polvo u otros restos existentes en el contenedor de obra al que fue arrojada.

No obstante, los ertzainas que han testificado hoy sí han confirmado la existencia de ADN de los dos varones acusados en los cordones de una zapatilla que se habrían intercambiado tras los hechos, supuestamente para facilitar la huida del principal acusado, quien supuestamente perdió una de las suyas durante el altercado.

Estos policías también han revelado que en los análisis realizados en el pantalón que aquella noche vestía el segundo procesado, además de su propio ADN, también apareció el de la víctima y el de una tercera persona no identificada.

Muestras de sangre

En otro momento de la vista ha comparecido una médico del Hospital Donostia que extrajo muestras de sangre a los acusados para un posterior análisis toxicológico y que, preguntada por una las defensas sobre el motivo del retraso de ocho horas desde que se solicitó hasta que se llevó a cabo esta diligencia, ha respondido que en lo correspondiente a la atención médica este trámite "no se demoró".

Esta profesional ha precisado también que, si bien los dos inculpados le pidieron ansiolíticos, su conversación era inteligible, ambos se mostraron colaborativos y ninguno de ellos mostraba síntomas como pérdida de equilibrio, vómitos o náuseas.

Está previsto que el juicio continúe el jueves con la comparecencia de varios expertos forenses de diferentes disciplinas, si bien los profesionales que practicaron la autopsia no declararán hasta el viernes.

