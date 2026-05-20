Los genetistas confirman que la sangre en la navaja de caso Aguirre es de la víctima
Los expertos genetistas de la policía científica de la Ertzaintza que han declarado este miércoles en la novena jornada del juicio por la muerte de Lukas Aguirre, fallecido el día de Navidad de 2022 tras recibir dos puñaladas en San Sebastián, han confirmado que la sangre hallada en la navaja supuestamente empleada en el crimen correspondía a la víctima, si bien, han explicado que no encontraron restos de ADN en el mango del arma, donde por otra parte tampoco se descubrieron huellas dactilares.
A preguntas de las partes, han aclarado que aunque las cachas de la navaja son rugosas no pudieron localizar ADN suficiente en ellas, tal vez porque la muestra se pudo deteriorar por el polvo u otros restos existentes en el contenedor de obra al que fue arrojada.
No obstante, los ertzainas que han testificado hoy sí han confirmado la existencia de ADN de los dos varones acusados en los cordones de una zapatilla que se habrían intercambiado tras los hechos, supuestamente para facilitar la huida del principal acusado, quien supuestamente perdió una de las suyas durante el altercado.
Estos policías también han revelado que en los análisis realizados en el pantalón que aquella noche vestía el segundo procesado, además de su propio ADN, también apareció el de la víctima y el de una tercera persona no identificada.
Muestras de sangre
En otro momento de la vista ha comparecido una médico del Hospital Donostia que extrajo muestras de sangre a los acusados para un posterior análisis toxicológico y que, preguntada por una las defensas sobre el motivo del retraso de ocho horas desde que se solicitó hasta que se llevó a cabo esta diligencia, ha respondido que en lo correspondiente a la atención médica este trámite "no se demoró".
Esta profesional ha precisado también que, si bien los dos inculpados le pidieron ansiolíticos, su conversación era inteligible, ambos se mostraron colaborativos y ninguno de ellos mostraba síntomas como pérdida de equilibrio, vómitos o náuseas.
Está previsto que el juicio continúe el jueves con la comparecencia de varios expertos forenses de diferentes disciplinas, si bien los profesionales que practicaron la autopsia no declararán hasta el viernes.
Te puede interesar
Condenado a 27 años de prisión el asesino de Maialen Mazón
La jueza ha condenado al marido de la víctima a 25 años de cárcel por un delito de asesinato con alevosía en concurso con dos delitos de aborto con la agravante de parentesco -estaba embarazada de gemelos- y otros dos años como autor de un delito de abandono de menor -la hija de la pareja de dos años permaneció sola durante 18 horas junto al cadáver de su madre-.
Pradales atribuye las dudas de Bilbao y San Sebastián sobre el Mundial a “nuevas exigencias” de la FIFA
El lehendakari defiende la necesidad de una "reflexión" sobre aspectos operativos, logísticos, económicos, financieros y de seguridad. El Gobierno Vasco pide prudencia y asegura que la decisión se tomará tras un estudio “riguroso” de todos los factores implicados.
Así rugirá Bilbao con el rugby: guía imprescindible para disfutar de las dos finales europeas
La capital vizcaína vuelve a convertirse en el epicentro del rugby los días 22 y 23 de mayo. El estadio de San Mamés será el escenario de las esperadas finales de la EPCR Challenge Cup y la Investec Champions Cup, un evento internacional que llenará la ciudad de miles de aficionados, zonas lúdicas gratuitas, música en directo y un ambiente inmejorable.
El acusado de matar presuntamente a su pareja en Arguedas pasa este jueves a disposición judicial
El hombre, de 43 años, se entregó el lunes en el cuartel de la Guardia Civil de Valtierra tras confesar la agresión a su pareja en el domicilio familiar. Arguedas ha decretado tres días de luto oficial y este martes ha celebrado una concentración de repulsa en recuerdo de la víctima.
Retenciones por la avería de un camión en la AP-8 en Elgoibar
El camión ha parado en el arcén a primera hora de la mañana y todavía hay un carril cortado, por lo que se están registrando retenciones en la zona.
Euskalduna Bilbao, reconocido como mejor espacio musical en los Eventex Awards 2026
El jurado, compuesto por especialistas internacionales del sector, ha resaltado especialmente "la excepcional capacidad técnica del Palacio, su sólida identidad cultural, una programación constante y el alto grado de conexión y respuesta del público".
Autoridades y vecinos de Arguedas muestran su repulsa por el asesinato de Saida El Yousif
Han realizado una concentración esta tarde frente a la Casa Consistorial de la localidad. El Ayuntamiento ha decretado tres días de luto.
Un hombre mata a su expareja en plena calle en Figueres (Girona)
El hombre ya había sido detenido este lunes por saltarse una orden de alejamiento que tenía impuesta hacia la mujer.
El hijo del fundador de Mango sale en libertad tras depositar la fianza de un millón de euros
El empresario falleció en 2024 durante una excursión en Montserrat tras precipitarse por un barranco mientras paseaba con su hijo. En un primer momento, la causa fue considerada accidental y el caso llegó a archivarse, pero la aparición de nuevos indicios llevó a la jueza instructora a reabrir la investigación e investigar a su hijo, Jonathan Andic, como presunto autor de homicidio.