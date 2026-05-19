Un hombre mata a su expareja en plena calle en Figueres (Girona)

Los Mossos d’Esquadra han detenido este martes a un hombre en Figueres (Girona) por matar a una mujer, su expareja, de 33 años, en una plaza de la localidad.

Según fuentes municipales, el hombre, de 48 años, ya había sido detenido este lunes por saltarse una orden de alejamiento que tenía impuesta hacia la mujer.

La Divisió d'Investigació Criminal investiga el caso como un presunto crimen machista.

Por su parte, el Ayuntamiento de Figueres, donde residían víctima y agresor, ha anunciado que mañana convocará un minuto de silencio en la plaza del Consistorio.