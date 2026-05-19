EUTANASIA
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El Supremo reconoce el derecho a recurrir la eutanasia a personas con "estrecha" vinculación con el solicitante

Los magistrados han rechazado el recurso presentado por la Generalitat catalana contra la sentencia que permitió a un padre recurrir en los tribunales la eutanasia autorizada a su hijo.
Personal sanitario en la UCI de Basurto.

El Hospital de Basurto, en una imagen de archivo. Foto: Irekia

Euskaraz irakurri: Auzitegi Gorenak eutanasia errekurritzeko eskubidea aitortzen die eskatzailearekin lotura "estua" duten pertsonei
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EITB

Última actualización

El Tribunal Supremo ha acordado reconocer la legitimación para recurrir judicialmente la concesión de la eutanasia a personas "con una vinculación particularmente estrecha con el solicitante" de la muerte asistida.

Según ha comunicado este martes el alto tribunal, el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo lo ha aprobado por mayoría —de 23 magistrados a nueve— y dará a conocer la sentencia en próximos días.

Los magistrados han desestimado un recurso presentado por la Generalitat catalana contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que reconoció a un padre legitimación para recurrir en los tribunales la concesión de la eutanasia a su hijo mayor de edad.

El debate se ha producido también después de que Noelia, una joven de 25 años que sufría una paraplejia, recibiera el pasado marzo en Barcelona la eutanasia que había pedido dos años antes y que tuvo que esperar al pronunciamiento de cinco instancias judiciales por la oposición de su padre, representado por Abogados Cristianos.

La Fiscalía del Supremo se mostró partidaria de que los parientes más directos de una persona puedan recurrir una eutanasia siempre que exista un "intenso vínculo afectivo", pero no grupos o asociaciones sin interés directo.

Titulares de Hoy Eutanasia Tribunal Supremo Salud Sociedad

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