EUTANASIA
Auzitegi Gorenak eutanasia eskaria errekurritzeko eskubidea aitortzen die eskatzailearekin lotura "estua" dutenei

Kataluniako Generalitatearen helegite bat atzera bota du Gorenak. Gizon batek semeari onartutako eutanasia errekurritzea ontzat eman zuen sententzia batek, eta haren aurka aurkeztu zuen helegitea Exekutibo kataluniarrak. 

 

Personal sanitario en la UCI de Basurto.

Basurtuko Ospitalea, artxiboko irudi batean. Argazkia: Irekia

EITB

Auzitegi Gorenak ebatzi du eutanasia eskaria errekurritzeko eskubidea dutela eskatzailearekin "lotura bereziki estua" dutenek. 

Epaia datozen egunotan jakingo bada ere, Gorenak ohar batean aurreratu du Administrazioarekiko Auzien Salako Osoko Bilkurak gehiengoz onartu duela eskubide hori; 32 magistratutik, 23k alde bozkatu dute, eta bederatzik, aurka. 

Kataluniako Justizia Auzitegi Nagusiaren epai bati Generalitateak jarritako helegiteari emandako erantzuna izan da. Kasu horretan, gizon bati semeak —adinez nagusia zen— egindako eutanasia eskaria errekurritzeko eskubidea aitortu zion Kataluniako Auzitegi Nagusiak, eta erabaki horren aurka helegitea jarri zuen Kataluniako Exekutiboak. 

Gaiaren inguruan zeresan handia eman zuen Noeliaren kasuaren ondoren iritsi da Gorenaren erabakia. 25 urteko emakumeak martxoan jaso zuen eutanasia Bartzelonan, eskaria egin eta ia bi urtera. Haren aitak, Abogados Cristianos taldea bitartekari, hainbatetan eraman zuen erabakia auzitara. 

Kasu horretan, eskatzailearekin "lotura afektibo estua" duten pertsonak eutanasia eskaria errekurritzeko eskubidea izatearen alde agertu zen Fiskaltza, baina ez taldeek edo elkarteek.

