Auzitegi Gorenak eutanasia eskaria errekurritzeko eskubidea aitortzen die eskatzailearekin lotura "estua" dutenei
Kataluniako Generalitatearen helegite bat atzera bota du Gorenak. Gizon batek semeari onartutako eutanasia errekurritzea ontzat eman zuen sententzia batek, eta haren aurka aurkeztu zuen helegitea Exekutibo kataluniarrak.
Auzitegi Gorenak ebatzi du eutanasia eskaria errekurritzeko eskubidea dutela eskatzailearekin "lotura bereziki estua" dutenek.
Epaia datozen egunotan jakingo bada ere, Gorenak ohar batean aurreratu du Administrazioarekiko Auzien Salako Osoko Bilkurak gehiengoz onartu duela eskubide hori; 32 magistratutik, 23k alde bozkatu dute, eta bederatzik, aurka.
Kataluniako Justizia Auzitegi Nagusiaren epai bati Generalitateak jarritako helegiteari emandako erantzuna izan da. Kasu horretan, gizon bati semeak —adinez nagusia zen— egindako eutanasia eskaria errekurritzeko eskubidea aitortu zion Kataluniako Auzitegi Nagusiak, eta erabaki horren aurka helegitea jarri zuen Kataluniako Exekutiboak.
Gaiaren inguruan zeresan handia eman zuen Noeliaren kasuaren ondoren iritsi da Gorenaren erabakia. 25 urteko emakumeak martxoan jaso zuen eutanasia Bartzelonan, eskaria egin eta ia bi urtera. Haren aitak, Abogados Cristianos taldea bitartekari, hainbatetan eraman zuen erabakia auzitara.
Kasu horretan, eskatzailearekin "lotura afektibo estua" duten pertsonak eutanasia eskaria errekurritzeko eskubidea izatearen alde agertu zen Fiskaltza, baina ez taldeek edo elkarteek.
Zure interesekoa izan daiteke
Maria Ubarretxena: "Azken erabakia FIFArena izango da"
Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak azaldu duenez, FIFAren erabakia 2027ko urtarrilean iritsiko da. Oraindik zazpi hilabete gelditzen diren honetan, lasaitasun mezua zabaldu du.
Arguedasko Udalak hiru dolu-egun ezarri ditu herrian izandako hilketa matxistagatik
Gainera, elkarretaratzea deitu du arratsalderako, udaletxearen aurrean, hilketa matxista gaitzesteko.
Ebola zer den ulertzeko gakoak
Birus bat da ebolaren eragilea, eta sei mota bereizi dira: Sudan, Zaire, Reston, Cote d'Ivoire (Boli Kosta), Bundibugyo eta Bombali. Txertoek eta onartutako tratamenduek Zaire aldaeraren aurka funtzionatzen dute. Afrikako erdialdea astintzen ari diren Sudan eta Bundibugyo anduiak tratatzeko, berriz, oraindik ez dago txertorik.
Amaitu dira N-1 errepidean, Tolosa parean, bi kamioi matxuratuk eragindako auto-ilarak
Usabalgo industrialde parean hasi eta Alegiaraino iritsi dira, une batez, auto-ilarak. Matxuratutako bi kamioiak elkarrengandik oso hurbil zeuden, eta, ondorioz, errei bat itxi egin behar izan dute.
Jonathan Andic atxilotu dute, Isak Andic Mangoren sortzailearen semea, aitaren heriotzarekin zerikusia duelakoan
Enpresaburua 2024an hil zen, Montserrat inguruan, amildegitik behera erorita. Semea eta biak bakarrik zeuden ezbeharraren unean. Hasiera batean, istripua izan zela uste izan zen eta auzia artxibatu zen. Handik gutxira, baina, zantzu berriak agertu ziren, eta epaileak kasua berriz zabaltzea erabaki zuen.
Zergatik uko egiten diote zenbait hirik Munduko Txapelketaren egoitza izateari? Hauek dira FIFAren eskakizunak
Gijonek, Malagak eta Coruñak, besteak beste, atzera egin dute, antolakuntza- eta inbertsio-eskakizunak zorrotzegiak direla argudiatuta. FIFAk zerga-salbuespena eskatzen du, egoitza izatea errentagarria ez den arren, txosten batzuen arabera.
Gutxienez 3 kilometroko auto-ilarak A-15 errepidean, Andoainen, hainbat ibilgailuren arteko istripu bat izan delako
Errepidea itxita egon da denbora batez istripuaren ondorioz, eta zirkulazio-arazo handiak sortu dira Donostiarako noranzkoan.
Albiste izango dira: Erailketa matxista Arguedasen, zalantzak gizonezkoen futboleko Mundiala hartzeko Bilboren hautagaitzari buruz eta Ebola agerraldia Afrikan
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Gizon batek bi pertsona hil eta lau zauritu ditu tiroz, El Ejidon
Ustezko egileak bere burua entregatu du. Hildakoak bere gurasoak dira eta zaurituetako adin txikikoetako bat, berriz, 7 hilabeteko bere semea.