Jonathan Andic atxilotu dute, Isak Andic Mangoren sortzailearen semea, aitaren heriotzarekin zerikusia duelakoan
Enpresaburua 2024an hil zen, Montserrat inguruan, amildegitik behera erorita. Semea eta biak bakarrik zeuden ezbeharraren unean. Hasiera batean, istripua izan zela uste izan zen eta auzia artxibatu zen. Handik gutxira, baina, zantzu berriak agertu ziren, eta epaileak kasua berriz zabaltzea erabaki zuen.
Esquadra Mossoek Jonathan Andic atxilotu dute astearte honetan, Isak Andic Mangoren sortzailearen semea, enpresaburuaren heriotzarekin zerikusia duelakoan. 2024ko abenduaren 14an hil zen enpresaburua, Montserrat inguruan semearekin paseatzen ari zela, amildegitik behera erorita.
Ezbeharrak arrabots handia eragin zuen, bai arlo ekonomikoan, baita sozialean ere, oso ezaguna baitzen. Hasiera batean istripua izan zela ondorioztatu zuen epaileak eta auzia behin-behinean artxibatu zuen; baina zantzu berriak agertu zirenez, instrukzio-epaileak kasua berriz zabaltzea erabaki zuen.
Jonathan Andic semea zen ezbeharraren unean aitarekin zegoen bakarra, eta Martorellgo (Bartzelona) Instrukzioko 5 zenbakiko Epaitegian deklaratu beharko du, gertakariak argitzeko irekitako eginbideen barruan.
Kasua berriz zabaltzea
Lehen ikerketak istripua izan zela behin-behinean ondorioztatu bazuen ere, zalantza asko zeuden auziaren inguruan, eta berriz ere zabaltzeko hautua hartu zuen epaileak.
Argitaratutako informazioen arabera, Jonathan Andic semea zen gertatutakoaren lekuko bakarra. Esquadra Mossoek kontraesanak antzeman zituzten enpresaburuaren semearen adierazpen batzuen eta istripuaren tokian egin ziren ikuskapenaren artean.
Telefono mugikorra ere miatu zuten, eta lekuko batzuei deklarazioa hartu. Horren guztiaren ondorioz, Martorellgo epaitegiak auzia berriro irekitzea erabaki zuen, heriotzaren nondik norakoak erabat argitzeko.
Ikerketa, hortaz, fase berri batean sartu da, eta gertatutakoari buruzko hipotesiak zabalik daude.
